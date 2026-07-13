Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας θα έχει διπλασιασθεί κατά τις δύο προεδρικές θητείες του Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπισθούν «την ελευθερία και το δίκαιο», «με το αίμα τους αν χρειασθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς ο πόλεμος έχει επιστρέψει από το 2022 στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Η Ευρώπη μετατρέπεται σε δύναμη (...) Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: Ναι, η ειρήνη είναι ο στόχος μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και ναι, είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για την υπεράσπισή τους και δίνοντας το αίμα μας αν χρειασθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα την παραμονή της εθνικής γιορτής της 14ης Ιουλίου αναφερόμενος στο «τίμημα του αίματος που πλήρωσαν οι Γάλλοι στρατιώτες μας που έπεσαν για την Γαλλία, που τραυματίσθηκαν στο σώμα ή στην ψυχή».

Σε μία συγκυρία «στρατηγικής αφύπνισης» των Ευρωπαίων, που είναι «αποφασισμένοι να αμυνθούν και να δράσουν», ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στην προσπάθεια του επανεξοπλισμού που ξεκίνησε η Γαλλία με την ανάληψη της προεδρίας από τον ίδιο «πριν από όλες τις αναταράξεις που περνάμε σήμερα».

«Ακόμη και πριν το Σάχελ βυθιστεί στο χάος, ακόμη και πριν η Εγγύς και η Μέση Ανατολή αναφλεγούν, ακόμη και πριν ο πόλεμος φθάσει στο ευρωπαϊκό έδαφος, είχαμε ξεκινήσει τον επανεξοπλισμό μας πριν ακόμη από την εξαπόλυση αυτού του παράλογου πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά του έθνους και της γης της Ουκρανίας», είπε.

Το 2017, «σας ανακοίνωνα ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός θα αυξηθεί, ότι οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν και ότι η Γαλλία και οι στρατιωτικές της δυνάμεις θα βρίσκονται στο ύψος των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους (...) Η δέσμευση τηρήθηκε, τα γεγονότα είναι εκεί και η ιστορία θα κρίνει», δήλωσε την παραμονή της τελευταίας στρατιωτικής παρέλασης της προεδρίας του.

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Αμυντικός προϋπολογισμός

Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας θα έχει διπλασιασθεί κατά τις δύο προεδρικές θητείες του Εμανουέλ Μακρόν και η επικαιροποίηση του νόμου περί στρατιωτικού προγραμματισμού που εγκρίθηκε από την γαλλική Εθνοσυνέλευση αυξάνει κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα 400 δισεκατομμύρια που είχαν αρχικά προβλεφθεί για την περίοδο 2024-2030.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε επίσης να συνεχισθούν τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά σχέδια για την άμυνα και να μην υπάρξει υποχώρηση στον παραλογισμό και στον εθνικισμό μετά την αποτυχία του γαλλογερμανικού σχεδίου του μαχητικού αεροσκάφους SCAF.

«Πατριωτισμός, ναι, εθνικισμός, ποτέ. Και την στιγμή που η Ευρώπη επανεξοπλίζεται, το να πιστεύει κανείς ότι η συσσώρευση στρατιωτικών ικανοτήτων από τον καθένα χωριστά βρίσκεται στην σωστή πορεία της ιστορίας είναι παραλογισμός», προειδοποίησε.

«Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ως Ευρωπαίοι και να διατηρήσουμε τις ιδιαιτερότητές μας, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τις δυνάμεις επέμβασης, την αξιοπιστία μας», είπε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχεται σήμερα το απόγευμα νέα σύνοδο κορυφής της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ