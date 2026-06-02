Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του κλάδου διαδραμάτισε η αυξημένη εγχώρια ζήτηση, η οποία οδήγησε σε ταχύτερη άνοδο τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών.

Ισχυρότερη δυναμική κατέγραψε η ελληνική μεταποίηση τον Μάιο, με την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες να επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξής τους, παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στις 53,3 μονάδες τον Μάιο από 52,4 μονάδες τον Απρίλιο, καταγράφοντας την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων μηνών και παραμένοντας σαφώς πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του κλάδου διαδραμάτισε η αυξημένη εγχώρια ζήτηση, η οποία οδήγησε σε ταχύτερη άνοδο τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών. Αντίθετα, οι εξαγωγικές παραγγελίες συνέχισαν να υποχωρούν για τέταρτο διαδοχικό μήνα, περιορίζοντας εν μέρει τη συνολική δυναμική του τομέα.

Η άνοδος των νέων εργασιών ενίσχυσε την απασχόληση, με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις να προχωρούν σε νέες προσλήψεις με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ αυξήθηκαν και οι αδιεκπεραίωτες εργασίες, καθώς οι δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών επιβάρυναν την παραγωγική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με έντονη άνοδο του κόστους. Οι τιμές των εισροών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022, κυρίως λόγω των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο, στα παράγωγά του και στην ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες προχώρησαν σε νέες αυξήσεις τιμών προς τους πελάτες τους, με τον ρυθμό ανόδου των τιμών πώλησης να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερα έντονες παρέμειναν και οι δυσλειτουργίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η ανακατεύθυνση των διεθνών μεταφορικών διαδρομών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις προμηθειών, με τον χρόνο παράδοσης να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδείνωση από τον Οκτώβριο του 2022. Οι ελλείψεις υλικών περιόρισαν την αναπλήρωση αποθεμάτων, οδηγώντας σε ταχύτερη μείωση τόσο των αποθεμάτων πρώτων υλών όσο και των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων.

Παρά τις προκλήσεις, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για την πορεία της παραγωγής τους τους επόμενους δώδεκα μήνες, στηριζόμενες σε επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, στη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και στην ενίσχυση των εμπορικών και διαφημιστικών τους ενεργειών.