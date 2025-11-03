Η επιτάχυνση της δραστηριότητας αποδίδεται στην ισχυρή αύξηση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης.

Η ελληνική μεταποίηση συνέχισε την ανοδική της πορεία τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τον ρυθμό ανάπτυξής της, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI® της S&P Global. Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 53,5 μονάδες, από 52,0 τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη δεύτερη ταχύτερη βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών από τον Μάρτιο και υπερβαίνοντας τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας.

Η επιτάχυνση της δραστηριότητας αποδίδεται στην ισχυρή αύξηση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης. Η παραγωγή ενισχύθηκε για περισσότερο από ένα έτος, με τις επιχειρήσεις να αποδίδουν την άνοδο στην αύξηση της ζήτησης και την απόκτηση νέων πελατών. Αντιστοίχως, η άνοδος των νέων παραγγελιών επιταχύνθηκε σε σχέση με τον χαμηλό επτά μηνών του Σεπτεμβρίου, με τις εταιρείες να επισημαίνουν ότι ενισχυμένες δαπάνες μάρκετινγκ συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων.

Παρά τη συνολική βελτίωση, οι εξαγωγές συνέχισαν να υποχωρούν λόγω ασθενικής ζήτησης στο εξωτερικό, αν και ο ρυθμός υποχώρησης παρέμεινε περιορισμένος. Στο εσωτερικό, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε προσλήψεις με έντονο ρυθμό, καταγράφοντας τη δεύτερη ταχύτερη αύξηση απασχόλησης από τον Μάιο, εξέλιξη που συνέβαλε στη μείωση των εκκρεμών εργασιών για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Παράλληλα, το κόστος εισροών ενισχύθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο, εξαιτίας ελλείψεων σε βασικά υλικά και δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών εκροών επιβραδύνθηκε, καθώς πολλές εταιρείες προσέφεραν εκπτώσεις για την τόνωση των πωλήσεων. Η αυξημένη ζήτηση και η προσπάθεια εξασφάλισης υλικών οδήγησαν σε ενίσχυση της αγοραστικής δραστηριότητας, την υψηλότερη από τον Ιούλιο του 2024, με αποτέλεσμα την άνοδο των αποθεμάτων προμηθειών για πρώτη φορά από τον Ιούνιο και με τον ταχύτερο ρυθμό σε 15 μήνες. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις σε λιμάνια και διεθνείς μεταφορές επιδείνωσαν περαιτέρω τους χρόνους παράδοσης, στο χειρότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024.