Η επιβράδυνση αποδόθηκε στη χαμηλότερη αύξηση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης.

Ο δείκτης PMI® της S&P Global για τον ελληνικό μεταποιητικό τομέα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στις 52,0 μονάδες από 54,5 τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη δεύτερη βραδύτερη βελτίωση των τελευταίων δέκα μηνών, μετά τον Ιούλιο. Η τιμή του δείκτη παρέμεινε πάντως πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 50,4 μονάδων.

Η επιβράδυνση αποδόθηκε στη χαμηλότερη αύξηση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχόλησης. Οι νέες εργασίες ενισχύθηκαν για ενδέκατο συνεχόμενο μήνα, αλλά με τον ασθενέστερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο. Η ζήτηση προήλθε κυρίως από την εγχώρια αγορά, ενώ οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Η παραγωγή αυξήθηκε εκ νέου, υποστηριζόμενη από βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, με τον ρυθμό ανόδου να είναι ο δεύτερος χαμηλότερος σε διάστημα δέκα μηνών. Οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε νέες προσλήψεις προσωπικού, αν και ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας υποχώρησε σε σχέση με τον Αύγουστο. Ο όγκος των αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε, καθώς οι αυξημένες αγορές εισροών και η ενίσχυση της απασχόλησης επέτρεψαν την καλύτερη διαχείριση του φόρτου.

Στο πεδίο του κόστους, οι τιμές εισροών συνέχισαν να αυξάνονται, αλλά με τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2023, λόγω εκπτώσεων σε πρώτες ύλες. Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν επίσης, με τον ρυθμό ανόδου να παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Η αγοραστική δραστηριότητα ενισχύθηκε, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ζήτηση για εισροές, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης λόγω θεμάτων μεταφορών και τελωνειακών διαδικασιών. Τα αποθέματα τόσο προμηθειών όσο και τελικών προϊόντων μειώθηκαν, καθώς χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη νέων παραγγελιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, με εταιρείες να αναμένουν αύξηση πωλήσεων το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence, οι πιο ήπιες αυξήσεις στις τιμές εισροών διευκόλυναν τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν την πολιτική τους, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν άνοδο του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα κατά 3,1% το 2025.