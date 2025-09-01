Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Επιτάχυνση παραγωγής και παραγγελιών τον Αύγουστο στον μεταποιητικό κλάδο

Επιτάχυνση παραγωγής και παραγγελιών τον Αύγουστο στον μεταποιητικό κλάδο Φωτογραφία: PEXELS/Luis Quintero
Οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν για δέκατο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας επίσης την ταχύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2024.

Τον Αύγουστο του 2025, η ελληνική μεταποίηση κατέγραψε την ισχυρότερη ανάκαμψη των τελευταίων πέντε μηνών, με την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της S&P Global. Ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 54,5 μονάδες, σημαντικά υψηλότερα από τις 51,7 μονάδες του Ιουλίου, σηματοδοτώντας βελτίωση της υγείας του κλάδου και επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η αύξηση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, οδηγώντας τις νέες πωλήσεις στον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο του 2024, ενώ αντίθετα οι εξαγωγικές παραγγελίες σημείωσαν πτώση. Οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν για δέκατο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας επίσης την ταχύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2024. Η αυξημένη ζήτηση ώθησε τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να καταγράφει την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων τριών μηνών. Παράλληλα, η παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, ενισχύοντας την εικόνα ανάκαμψης του τομέα.

Ωστόσο, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παρέμειναν έντονα, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις επιδεινώθηκαν και οι επιχειρήσεις συνέχισαν να αντλούν από τα αποθέματά τους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Παρά τις δυσκολίες, οι εταιρείες αύξησαν τις αγορές εισροών, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη τους στη συνέχιση της θετικής πορείας.

Οι ισχυρές συνθήκες ζήτησης επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές πώλησης με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, εκμεταλλευόμενες τη βελτίωση της αγοράς για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους, παρά την άνοδο του κόστους εισροών.

Το κλίμα αισιοδοξίας στον κλάδο ενισχύθηκε, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται πιο θετικές για τη μελλοντική ζήτηση και δραστηριότητα, αν και το επίπεδο εμπιστοσύνης παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του 2024. Όπως σημείωσε η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, τα στοιχεία του Αυγούστου καταδεικνύουν μια ισχυρή επίδοση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, με την εγχώρια ζήτηση να στηρίζει την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες, ενώ οι εταιρείες αξιοποιούν τις ευνοϊκές συνθήκες για να ενισχύσουν τα έσοδά τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Τα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία

Τα ξένα κεφάλαια συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την ελληνική οικονομία

Οικονομία
Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Eurojackpot 19/8/25: Νέο τζακ ποτ - 3 τα τυχερά δελτία στην κατηγορία 5+1

Ελλάδα
Ξεσκεπάζοντας τον μύθο της «ισχυροποίησης» της ελληνικής οικονομίας

Ξεσκεπάζοντας τον μύθο της «ισχυροποίησης» της ελληνικής οικονομίας

Opinions
HELLENiQ Energy: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο 2025

HELLENiQ Energy: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο 2025

Επιχειρήσεις

NETWORK

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο ΤΑΡ μεταφέρει 50 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

ienergeia.gr
Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

Νίκος Τσάφος: Η αποκλιμάκωση στη χονδρική πρέπει να περάσει στα τιμολόγια – Θα παρέμβουμε αν δεν υπάρξει μείωση

ienergeia.gr
Καρκίνος: Οι γάτες μπορεί να είναι το έναυσμα για νέες θεραπείες σε ανθρώπους

Καρκίνος: Οι γάτες μπορεί να είναι το έναυσμα για νέες θεραπείες σε ανθρώπους

healthstat.gr
Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

Metlen: Από σήμερα σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Ρυθμιζόμενη Αγορά Κινητών Αξιών του ΧΑ

ienergeia.gr
ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

ΜΕΤΩΠΟ ΟΕΝΓΕ – ΠΙΣ: «Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει

healthstat.gr
«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

«Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο» - Επιλέξτε απλές τροφές για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

ienergeia.gr
«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

«Προλαμβάνω»: Παρουσίαση του προγράμματος σε κράτη – μέλη της ΕΕ

healthstat.gr