Επιτάχυνση παραγωγής και παραγγελιών τον Αύγουστο στον μεταποιητικό κλάδο

Οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν για δέκατο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας επίσης την ταχύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2024.

Τον Αύγουστο του 2025, η ελληνική μεταποίηση κατέγραψε την ισχυρότερη ανάκαμψη των τελευταίων πέντε μηνών, με την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της S&P Global. Ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 54,5 μονάδες, σημαντικά υψηλότερα από τις 51,7 μονάδες του Ιουλίου, σηματοδοτώντας βελτίωση της υγείας του κλάδου και επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η αύξηση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, οδηγώντας τις νέες πωλήσεις στον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο του 2024, ενώ αντίθετα οι εξαγωγικές παραγγελίες σημείωσαν πτώση. Οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν για δέκατο συνεχόμενο μήνα, καταγράφοντας επίσης την ταχύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2024. Η αυξημένη ζήτηση ώθησε τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να καταγράφει την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων τριών μηνών. Παράλληλα, η παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, ενισχύοντας την εικόνα ανάκαμψης του τομέα.

Ωστόσο, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παρέμειναν έντονα, καθώς οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις επιδεινώθηκαν και οι επιχειρήσεις συνέχισαν να αντλούν από τα αποθέματά τους για να ανταποκριθούν στη ζήτηση. Παρά τις δυσκολίες, οι εταιρείες αύξησαν τις αγορές εισροών, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη τους στη συνέχιση της θετικής πορείας.

Οι ισχυρές συνθήκες ζήτησης επέτρεψαν στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές πώλησης με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο, εκμεταλλευόμενες τη βελτίωση της αγοράς για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους, παρά την άνοδο του κόστους εισροών.

Το κλίμα αισιοδοξίας στον κλάδο ενισχύθηκε, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται πιο θετικές για τη μελλοντική ζήτηση και δραστηριότητα, αν και το επίπεδο εμπιστοσύνης παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του 2024. Όπως σημείωσε η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, τα στοιχεία του Αυγούστου καταδεικνύουν μια ισχυρή επίδοση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα, με την εγχώρια ζήτηση να στηρίζει την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες, ενώ οι εταιρείες αξιοποιούν τις ευνοϊκές συνθήκες για να ενισχύσουν τα έσοδά τους.