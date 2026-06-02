Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα και έως τις 15 Ιουνίου 2026 το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων για παραβάτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι προτεινόμενες διατάξεις συνιστούν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση που αποσκοπεί στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας στην αγορά τυχερών παιγνίων, τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε φυσικούς χώρους.

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο αναλαμβάνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), οι αρμοδιότητες της οποίας διευρύνονται σημαντικά. Μεταξύ άλλων, αποκτά τη δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, καθώς και εντοπισμού ιστοσελίδων και λογαριασμών που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις της Επιτροπής από 80 σε 110, με έμφαση στην ενίσχυση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την αναβάθμιση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, στα μέλη του οποίου αποδίδονται ανακριτικές αρμοδιότητες για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τα τυχερά παιχνίδια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τη δίωξη των παραβατών.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι προβλέψεις για τα καταστήματα όπου διαπιστώνεται παράνομος τζόγος. Προβλέπεται άμεση σφράγιση έως και για ένα έτος, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να προχωρούν ακόμη και σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Παράλληλα, εισάγεται σύστημα αυστηρών διοικητικών προστίμων, τα οποία κυμαίνονται από 1.000 έως και 2 εκατ. ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα των παραβάσεων.

Στο στόχαστρο του νέου πλαισίου μπαίνουν και όσοι προωθούν ή διαφημίζουν παράνομα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου. Influencers, streamers, affiliates, digital ad networks και διαφημιστές θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Παράλληλα, ενισχύονται τα εργαλεία ελέγχου της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας μέσω της δημιουργίας και διαρκούς επικαιροποίησης λίστας μη αδειοδοτημένων παρόχων («blacklist»), ενώ προβλέπονται μέτρα για τον αποκλεισμό πρόσβασης σε παράνομες ιστοσελίδες και τον έλεγχο των ονομάτων χώρου που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή παράνομων παιγνίων.

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στο ποινικό σκέλος. Για τη διοργάνωση παράνομων μη τυχερών παιχνιδιών προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματικές ποινές από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Για τη διοργάνωση παράνομων τυχερών παιχνιδιών προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και πρόστιμα από 50.000 έως 700.000 ευρώ.

Ακόμη αυστηρότερες ποινές προβλέπονται όταν η παράνομη δραστηριότητα ασκείται κατ’ επάγγελμα, σε εμπορική κλίμακα, με συμμετοχή ανηλίκων ή σε κατάστημα που επαναλειτουργεί μετά από παραβίαση σφράγισης. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή που μπορεί να φθάσει τις 800.000 ευρώ.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης κυρώσεις για όσους διοργανώνουν παιχνίδια χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή πιστοποιήσεις, καθώς και για τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα για τους παίκτες αυξάνονται σημαντικά.

Τέλος, το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές και στη φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, καθώς αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση στα κέρδη των παικτών σε παιχνίδια τύπου online καζίνο.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Ιουνίου, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

