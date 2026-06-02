Στο 5% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, καταγράφοντας νέα επιτάχυνση σε σχέση με το 4,6% του Απριλίου.

Oi πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν και στην ευρωζώνη, όπου ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 3,2% από 3% έναν μήνα νωρίτερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023 και παραμένοντας αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Περαιτέρω ανησυχία προκαλεί η άνοδος του δομικού πληθωρισμού στην ευρωζώνη, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Ο σχετικός δείκτης επιταχύνθηκε στο 2,3% από 2,1% τον Απρίλιο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου.

Ανάμεσα στις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού της ευρωζώνης, η ενέργεια συνέχισε να καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης, στο 10,9% έναντι 10,8% τον Απρίλιο. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες με 3,5% από 3,0%, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό, στο 2,0% από 2,4%. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με ετήσιο ρυθμό 0,9% έναντι 0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού ήταν ιδιαίτερα αισθητή στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου οι τιμές καταναλωτή κατέγραψαν τα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%, ενώ στην Ισπανία ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 3,6%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο ενισχύθηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αντίθετα, στη Γερμανία καταγράφηκε μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, με τον ετήσιο δείκτη να υποχωρεί στο 2,7% από 2,9% τον Απρίλιο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται ουσιαστικά η συνολική εικόνα των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωζώνη.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ. Τρεις μήνες μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, κορυφαία στελέχη της κεντρικής τράπεζας, από την Ιζαμπέλ Σνάμπελ έως τον επικεφαλής οικονομολόγο Φίλιπ Λέιν, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι το κόστος δανεισμού είναι πιθανό να αυξηθεί για πρώτη φορά από το 2023.

Οι αγορές θεωρούν σχεδόν δεδομένη μια πρώτη αύξηση επιτοκίων στις 11 Ιουνίου, με το επιτόκιο καταθέσεων να αναμένεται να ανέλθει στο 2,25% από 2%. Παράλληλα, οι επενδυτές προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση έως το τέλος του έτους, καθώς η επιμονή του πληθωρισμού εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πρόκληση για τη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης.