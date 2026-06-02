Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της Μελίσα Κασίας, της εργαζόμενης στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος που αγνοούνταν από τον Ιούνιο του 2025.

Ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν σε δάσος του Νέου Μεξικού τον περασμένο μήνα ταυτοποιήθηκαν ως εκείνα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο, η οποία είχε εξαφανιστεί σχεδόν έναν χρόνο πριν.

Η Melissa Casias, διοικητική βοηθός στο Los Alamos National Laboratory, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη τον περασμένο Ιούνιο. Η υπόθεσή της αποτέλεσε μέρος έντονων εικασιών σχετικά με μια σειρά θανάτων και εξαφανίσεων στην αμερικανική επιστημονική κοινότητα.

Ένας πεζοπόρος ειδοποίησε τις αρχές στις 28 Μαΐου για τα λείψανα που εντοπίστηκαν στο Carson National Forest. Κοντά τους βρέθηκε επίσης ένα πιστόλι.

Το Γραφείο Ιατροδικαστικών Ερευνών του Νέου Μεξικού ταυτοποίησε θετικά τη σορό ως της Casias, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας. Τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

«Είναι πολλά για να τα επεξεργαστούμε· οι καρδιές μας είναι βαριές και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να αναζητούμε απαντήσεις και δικαιοσύνη», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση στο Facebook.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, βρέθηκε σε περιοχή που είχε ήδη ερευνηθεί στο παρελθόν.

Η εξαφάνιση της Casias βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαδικτυακής θεωρίας συνωμοσίας που αναπτύχθηκε νωρίτερα φέτος σχετικά με τους θανάτους και τις εξαφανίσεις τουλάχιστον 10 ατόμων που συνδέονταν με την αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η θεωρία υποστήριζε ότι οι θάνατοι και οι εξαφανίσεις τους σχετίζονταν με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Πριν από την εξαφάνισή της, η 53χρονη Casias εργαζόταν στο Los Alamos National Laboratory, όπου διεξάγεται κορυφαία αμυντική πυρηνική έρευνα και όπου αναπτύχθηκαν τα πρώτα ατομικά όπλα στον κόσμο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δηλώθηκε ως αγνοούμενη στις 26 Ιουνίου, αφού δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της ούτε επέστρεψε στο σπίτι της μετά από επίσκεψη στην κόρη της, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η οικογένεια διαπίστωσε αργότερα ότι τα προσωπικά της αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων της τσάντας, των εγγράφων ταυτοποίησης και των κινητών της τηλεφώνων, είχαν μείνει πίσω, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλειά της και οδήγησε στην έναρξη έρευνας για αγνοούμενο πρόσωπο», ανέφερε η αστυνομία.

Η θεωρία συνωμοσίας συνέδεσε αρκετούς λεγόμενους «αγνοούμενους επιστήμονες», μεταξύ των οποίων έναν απόστρατο στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, έναν μηχανικό και έναν επιστάτη. Εργάζονταν σε διάφορους τομείς, από τη φαρμακευτική έρευνα έως τη διαστημική έρευνα, και περιλάμβαναν ακόμη και έναν καθηγητή φυσικής του Massachusetts Institute of Technology, του οποίου η δολοφονία από πρώην συμφοιτητή του είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα στα εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το ενδιαφέρον για τους «αγνοούμενους επιστήμονες» έφτασε σε τέτοιο βαθμό ώστε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και το Federal Bureau of Investigation να ανακοινώσουν έρευνες για τις υποθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε επίσης το θέμα, χαρακτηρίζοντας τις εξαφανίσεις και τους θανάτους ως «πολύ σοβαρή υπόθεση».

Μέλη οικογενειών προσπάθησαν ανεπιτυχώς να διαψεύσουν τις φήμες, παρέχοντας λεπτομέρειες για τους θανάτους. Ένας ερευνητής πέθανε από καρδιοπάθεια, ενώ ένας άλλος φέρεται να αυτοκτόνησε αφού, σύμφωνα με τη σύζυγό του, είχε καταρρεύσει ψυχολογικά όταν και οι δύο γονείς του πέθαναν ξαφνικά μέσα σε λίγες ώρες ο ένας από τον άλλον.

Στην περίπτωση του Carl Grillmair, ένας γείτονας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και διάρρηξη.

«Νομίζω ότι είναι απόλυτη ανοησία», είχε δηλώσει παλαιότερα η χήρα του, Louise Grillmair, στο BBC όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις εικασίες. «Υπάρχουν τα γεγονότα και είναι διαθέσιμα σε όλους».

Συγγενείς άλλων προσώπων που ενεπλάκησαν στις θεωρίες συνωμοσίας χαρακτήρισαν τις φήμες «αηδιαστικές» και δήλωσαν ότι επιδείνωσαν το πένθος των οικογενειών τους.

πηγή: BBC