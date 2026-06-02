Την έναρξη των διαδικασιών για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να δρομολογήσει η Βουλή τις επόμενες ημέρες, καθώς όπως λένε πηγές του προεδρείου της Βουλής στη Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας.

Μετά την απόφαση της Διάσκεψης, θα αποσταλεί επιστολή προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα, καλώντας τα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων αναθεώρησης. Η σύνθεση της επιτροπής θα αντανακλά τη σημερινή κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στα κόμματα θα δοθεί προθεσμία τριών ημερών προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή. Αμέσως μετά, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και να δώσει την τυπική έγκριση για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να καθοριστεί και η διάρκεια των εργασιών της διακομματικής επιτροπής, η οποία θα αποτελέσει το πρώτο θεσμικό πεδίο διαβούλευσης μεταξύ των κομμάτων για τα άρθρα που θα προταθούν προς αναθεώρηση.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για τη συζήτηση των πολιτικών και θεσμικών αλλαγών που θα επιδιώξει να προωθήσει η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και για την κατάθεση των προτάσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεωρητικής πρωτοβουλίας.