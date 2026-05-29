Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν στη Βουλή κυβέρνηση και αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που θα εφαρμοστεί πλήρως από τις 12 Ιουνίου.

Τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης κατήγγειλαν πως το Σύμφωνο δεν καθιερώνει την αναλογική υποδοχή προσφύγων και μεταναστών, κάνοντας λόγο για «ισχνή αλληλεγγύη» μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, με τον Θανο Πλεύρη να σηκώνει το γάντι και να περνά στην αντεπίθεση.

Ο υπουργός Μετανάστευσης απαντώντας στην κριτική που άσκησε ο Παύλος Χρηστίδης, καταλόγισε «υποκρισία» στο ΠΑΣΟΚ: «Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι αστείο. Το Σύμφωνο δεν θα είχε περάσει χωρίς τους ευρωσοσιαλιστές. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρατάει επιφύλαξη. Ή άλλαξε στάση και δεν το στηρίζει ή πρέπει να το ψηφίσει».

«Το ‘15 ήρθαν στην Ελλάδα 900.000 καταγεγραμμένοι μετανάστες και κόσμος ακαταγράφητος, την εποχή που ο αρχηγός σας, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα και που η κυρία Τασία, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου έλεγε πως λιάζονται και φεύγουν!», σχολίασε εν συνεχεία στρεφόμενος κατά της Αριστεράς, αναφορές που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Θοδωρη Δρίτσα.

«Λέτε ψέματα, είστε μισογύνης! Είστε ρατσιστής!» φώναξε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς χτυπώντας μάλιστα το χέρι του στο έδρανο. «Χτυπηθείτε όσο θέλετε! Αυτή ήταν η πολιτική της Αριστεράς. Όσοι μπήκαν σε μια χρονιά επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν μπει όλοι μαζί», απάντησε ο Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας σκωπτικά πως ούτε η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα τον διέκοπτε τόσο συχνά.