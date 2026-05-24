Η συμμετοχή στις εκλογές διαμορφώθηκε στο 66,4%, με την αποχή να αγγίζει το 33,6%, στοιχείο που εξακολουθεί να προβληματίζει τα πολιτικά κόμματα και τους αναλυτές.

Σαφή εικόνα για τη διαμόρφωση της νέας Βουλής στην Κύπρο δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, με την καταμέτρηση να έχει ξεπεράσει το 50% των ψηφοδελτίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ΔΗΣΥ καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, και από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία.

Ανά επαρχία, φαίνεται ότι στη Λευκωσία, με καταμετρημένο το 55% τις 19 έδρες λαμβάνουν: ΔΗΣΥ 6, ΑΚΕΛ 5, ΔΗΚΟ 3, ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ από 2, Άμεση Δημοκρατία 1.

Στη Λεμεσό, με καταμετρημένο το 60% τις έδρες παίρνουν: ΑΚΕΛ 4, ΔΗΣΥ 3, ΕΛΑΜ 2 και ΔΗΚΟ, Άλμα, Άμεση Δημοκρατία από 1.

Στην Αμμόχωστο, στο 53%, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ παίρνουν από 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2, και ΔΗΚΟ, Άμεση Δημοκρατία και Άλμα από 1.

Στη Λάρνακα, στο 41% το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ παίρνουν από 2 έδρες, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 1.

Στην Πάφο στο 50% οι έδρες κατανέμονται από 2 σε ΔΗΣΥ, και από 1 σε ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ.

Στην Κερύνεια, στο 68,5% από μία έδρα παίρνουν ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ και Άμεση Δημοκρατία.