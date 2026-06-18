Οι ακροάσεις των ανώτατων δικαστικών λειτουργών που διεκδικούν τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου θα πραγματοποιηθούν αύριο.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα πραγματοποιηθούν αύριο οι ακροάσεις των ανώτατων δικαστικών λειτουργών που διεκδικούν τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ενόψει της αποχώρησης της νυν προέδρου, Αναστασίας Παπαδοπούλου, λόγω συνταξιοδότησης στο τέλος Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το πρωί θα πραγματοποιηθούν οι ακροάσεις των αντιπροέδρων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ το μεσημέρι θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι δικαστές που έχουν θέσει υποψηφιότητα για το ανώτατο δικαστικό αξίωμα.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή θα διεξαχθούν οι ακροάσεις των υποψηφίων για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο σημερινός Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ολοκληρώνει επίσης τη θητεία του στο τέλος του μήνα, καθώς αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.