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Τα άρθρα που συζητά σήμερα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή.

Την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, για την προστασία της περιουσίας, τις πολιτικές στέγασης και την κλιματική αλλαγή θα συζητήσει σήμερα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 17 (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση) με στόχο:

«την προστασία, όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά της περιουσίας», δεδομένου ότι η περιουσία είναι μια ευρύτερη έννοια, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο ακίνητα αλλά και οικονομικές απαιτήσεις και άλλα δικαιώματα που έχουν αξία.

τη θέσπιση υποχρέωσης αποζημίωσης για περιορισμό χρήσης χωρίς απαλλοτρίωση. Η πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει χιλιάδες περιπτώσεις όπου το κράτος, για την επίτευξη ενός δημόσιου σκοπού, μπορεί να μην αφαιρεί μια ιδιοκτησία αλλά να επιβάλλει μεγάλους περιορισμούς με συνέπεια πολλοί ιδιοκτήτες να μην μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιοκτησία τους.

τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης (δυναμική πολεοδομία) και την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, πρόταση που εντάσσεται στην πολιτική στέγασης.

Προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 21 (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες με στόχο:

Τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για προσιτή στέγη

Τη ρητή υποχρέωση να λαμβάνεται υπόψη η διαγενεακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη κατά το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών.

Την αναθεώρηση του άρθρου 24 (Προστασία του περιβάλλοντος) με στόχο:

Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων.