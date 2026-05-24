Οι μετρήσεις δείχνουν επίσης κινητικότητα στον πολιτικό χάρτη, με μικρότερα κόμματα να καταγράφουν σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά τους, ενώ δεν λείπουν και οι εκπλήξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύνθεση της επόμενης Βουλής.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα exit polls όλων των τηλεοπτικών καναλιών στην Κύπρο, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 18:00, αποτυπώνοντας την πρώτη εικόνα για τη δυναμική των κομμάτων στις σημερινές εκλογές.

Σύμφωνα με τις κοινές εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων εξόδου, τα μεγάλα κόμματα φαίνεται να διατηρούν τον πρώτο λόγο στην εκλογική αναμέτρηση, με διαφοροποιήσεις ωστόσο στις επιμέρους αποδόσεις τους ανά κανάλι και εταιρεία δημοσκοπήσεων.

Σύμφωνα με το exit poll του ΡΙΚ, το κόμμα της κεντροδεξιάς (Δημοκρατικός Συναγερμός) συγκεντρώνει ποσοστό που κυμαίνεται από 22,5% έως 25,5% ενώ το κόμμα της αριστεράς (ΑΚΕΛ) από 21% έως 24%.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με ποσοστά μεταξύ 10,5% έως 12,5%.

Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το κεντρώο ΔΗΚΟ (8% έως 10%).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Δείτε αναλυτικά:

Δείτε αναλυτικά:

ΡΙΚ

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25, 5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 10,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8-10%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 5,5%

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ: 5,5 – 7,5%

ΒΟΛΤ: 3-4%

ΕΔΕΚ: 3-4%

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 2-3%

ΔΗΠΑ: 2-3%

ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ: 2-3%

ΑΛΛΟ: 6-8%

ANT1

ΔΗΣΥ: 23,8-26,8%

ΑΚΕΛ: 22,1-25,1%

ΕΛΑΜ: 10,5-12,5%

ΔΗΚΟ: 8,4-10,4%

Άμεση Δημοκρατία: 4,9-6,9%

ΑΛΜΑ: 4,1-6,1%

ΒΟΛΤ: 3,7-5,7%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 2,7-3,7%

ΕΔΕΚ: 2,7-3,7%

ΔΗΠΑ: 2,3-3,3%

Κίνημα Οικολόγων: 1,9-2,9%

Σήκου Πάνω: 0,4-1,4%

ΔΕΚ: 0,2-1,2%

Λακεδαιμόνιοι: 0,0-0,8%

ΣΙΓΜΑ

ΔΗΣΥ: 26,5% – 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% – 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% – 95%

ΔΗΚΟ: 10.5% – 7,5%

Άμεση Δημοκρατία: 8% – 6%

ΑΛΜΑ: 7,5% – 5,5%

ΒΟΛΤ: 5% -3%

ΔΗΠΑ: 4%-2%

ΕΔΕΚ: 4%-2%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 4-2%

Κίνημα Οικολόγων: 3-1%

ALPHA

ΔΗΣΥ: 30,2 – 26,2%

ΑΚΕΛ: 27.7 – 23,7%

ΕΛΑΜ: 14.8 – 10.8%

ΔΗΚΟ: 9,5 – 6,5%

Άμεση Δημοκρατία: 7,4 – 4,4%

ΑΛΜΑ: 5,6, 2,6%

VOLT: 4,6 – 1,6%

ΕΔΕΚ: 4,5 – 1,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 4,3 – 1,3%

ΔΗΠΑ: 4,1 – 1,1%

Κίνημα Οικολόγων: 3,5 – 0,5%

OMEGA

ΔΗΣΥ: 23,5 – 26,5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 9,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8,5 – 10,5%

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7, 5%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 6,5%

ΕΔΕΚ: 2.5 – 4.5%

Volt: 2,5 – 4,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 2,5 – 4,5%

ΔΗΠΑ: 2 – 4%

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,5 – 3,5%

Λοιπά: 3 – 5%