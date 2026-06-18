Προσωρινή αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος της γέφυρας Μαλγάρων- Κλειδίου.

Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη σιδερένια γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων- Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία, όπου πραγματοποίησε αυτοψία κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι μηχανικοί εντόπισαν φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας, σύμφωνα με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρότι είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, το ξύλινο κατάστρωμα έχει καταπονηθεί, εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διέλευσης, επισημαίνει η περιφέρεια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε σύντομα η γέφυρα να δοθεί στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεων τους μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου, είναι πολλές, σημειώνει η περιφέρεια.

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Για λόγους ασφαλείας, σε συνεννόηση με την Τροχαία θα παραμείνει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας επί της γέφυρας. Στο μεταξύ, η περιφέρεια κινεί τη διαγωνιστική διαδικασία για την αντικατάσταση του ξύλινου καταστρώματος με σιδερένιο και τη συντήρηση του μεταλλικού σκελετού της γέφυρας, καθώς υπάρχει ήδη μελέτη και είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του έργου.