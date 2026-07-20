Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό θα ισχύσουν από τις 23:30 της 20ης Ιουλίου μέχρι τις 06:00 της Τρίτης, 21/07.

Σε προσωρινές και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η διοίκηση της Αττικής Οδού σήμερα το βράδυ (20/07) λόγω της εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών επιθεώρησης στη γέφυρα των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μεσογείων.

Συγκεκριμένα, από τις 23:30 το βράδυ έως και τις 06:00 το πρωί της επομένης, θα ισχύσει προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος των ΣΕΑ Μεσογείων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα που συνδέει τους δύο σταθμούς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα θα πραγματοποιείται εναλλακτικά μέσω της ράμπας εξόδου των ΣΕΑ Μεσογείων και θα επιτυγχάνεται επανείσοδος στον αυτοκινητόδρομο μέσω της αντίστοιχης ράμπας εισόδου.

{https://x.com/aodostraffic/status/2079168759919448467}

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, έχοντας ήδη τοποθετήσει σχετικές προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να τηρούν απαρέγκλιτα τις υποδείξεις της Τροχαίας.