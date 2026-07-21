Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν βρέφη και μικρά παιδιά.

Το παιχνίδι στην ύπαιθρο είναι απαραίτητο για τη σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Ωστόσο, οι συχνοί και έντονοι καύσωνες δημιουργούν νέα δεδομένα για τους γονείς, καθώς τα παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο από τους ενήλικες να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων θερμικών επεισοδίων, γεγονός που καθιστά την προστασία των βρεφών και των νηπίων πιο αναγκαία από ποτέ.

Γιατί τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο

Σε σύγκριση με τους ενήλικες, τα παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Ιδρώνουν λιγότερο σε σχέση με το σωματικό τους βάρος, ενώ ο μεταβολισμός τους είναι ταχύτερος, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται πιο εύκολα.

Οι γονείς πρέπει να εστιάζουν σε σημάδια αφυδάτωσης ή θερμικής καταπόνησης. Στα βρέφη, η απουσία δακρύων όταν κλαίνε ή οι λιγότερο βρεγμένες πάνες μπορεί να αποτελούν ένδειξη αφυδάτωσης. Οι παιδίατροι συνιστούν μικρότερα αλλά συχνότερα γεύματα ή θηλασμό, ώστε να αναπληρώνονται τα υγρά.

Η έντονη κόπωση, το κοκκίνισμα του δέρματος και η αυξημένη ευερεθιστότητα είναι επίσης ενδείξεις ότι το παιδί χρειάζεται άμεσα δροσιά και ξεκούραση.

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Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά από τη ζέστη

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και το παιχνίδι τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, συνήθως από αργά το πρωί έως το απόγευμα.

Παράλληλα, καλό είναι να:

ντύνετε τα παιδιά με ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα,

χρησιμοποιείτε αντηλιακό, κατάλληλο για την ηλικία τους,

φροντίζετε να πίνουν αρκετά υγρά,

προσφέρετε φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως καρπούζι και φράουλες.

Οι παιδίατροι τονίζουν ότι τα βρέφη και τα νήπια δεν χρειάζεται να παραμένουν συνεχώς μέσα στο σπίτι, όμως ο χρόνος παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να είναι περιορισμένος όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Μην καλύπτετε το καρότσι με κουβέρτα

Πολλοί γονείς καλύπτουν το καρότσι με λεπτή κουβέρτα ή σεντόνι για να προστατεύσουν το παιδί από τον ήλιο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η πρακτική μπορεί να εγκλωβίσει τη θερμότητα και να αυξήσει σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καροτσιού, ακόμη και αν το ύφασμα είναι λεπτό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει τη χρήση ενός λεπτού, βρεγμένου υφάσματος που θα ανανεώνεται τακτικά, σε συνδυασμό με έναν μικρό φορητό ανεμιστηράκι, ώστε να βελτιώνεται η κυκλοφορία του αέρα.

Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο

Οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει μόνο του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ούτε για λίγα λεπτά.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός οχήματος μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στη σκιά ή τα παράθυρα είναι ελαφρώς ανοιχτά.

Πριν βάλετε το παιδί στο αυτοκίνητο, καλό είναι να ανοίξετε για λίγα δευτερόλεπτα τα παράθυρα και να θέσετε σε λειτουργία τον κλιματισμό, ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία στην καμπίνα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η έγκαιρη πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των παιδιών από τις σοβαρές συνέπειες της θερμικής εξάντλησης και της θερμοπληξίας.

Με πληροφορίες από Euronews.com