Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο καύσωνας στη χώρα μας με τον υδράργυρο μέρα με την ημέρα να «σκαρφαλώνει» και ψηλότερα.

Σε κλοιό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40°C, τα κλιματιστικά να δουλεύουν «στο φουλ» και τους πολίτες να αναζητούν ανάσες δροσιάς στις παραλίες.

Το μέγεθος του καύσωνα αποτυπώνουν με τον πιο σαφή τρόπο οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Το μεσημέρι της Δευτέρας, η άσφαλτος στον Κηφισό «έκαιγε» στους 60°C, ενώ στο Άλσος Βεΐκου αυτοκίνητα και ταράτσες άγγιξαν τους 75°C, κάνοντας τις συνθήκες ανυπόφορες.

Την ίδια στιγμή, το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επιβεβαιώνει πως η ζέστη σαρώνει ολόκληρη την επικράτεια.

Με το θερμόμετρο να φτάνει τους 41,1°C σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλεία, και πάνω από 150 περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 37°C, η θερμική επιβάρυνση είναι τεράστια - ειδικά στις πόλεις, όπου το τσιμέντο και η άσφαλτος μετατρέπουν το περιβάλλον σε «καμίνι».

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακώμη Φθιώτιδας και την Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς οι μέγιστες τιμές ήταν πάνω από 40 βαθμούς, ενώ σε 159 σταθμούς ήταν πάνω από 37 βαθμούς.

Πώς θα προστατευθείτε από τον καύσωνα - Οι οδηγίες του υπουργείου

Την Δευτέρα το υπουργείο Υγείας εξέδωσε έκτακτη εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας - με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, καθώς και όσοι εργάζονται ή παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους.

Το υπουργείο καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, από τις 11:00 έως τις 17:00. Παράλληλα, συστήνεται η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η κατανάλωση άφθονων υγρών και η αποφυγή αλκοολούχων ποτών και βαριών γευμάτων, τα οποία επιβαρύνουν τον οργανισμό.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να φορούν ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και άνετα ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου κατά τις μετακινήσεις τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, καθώς ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη θερμορρύθμιση του οργανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για τυχόν ειδικές οδηγίες.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι τα πρώτα συμπτώματα θερμικής εξάντλησης μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη εφίδρωση, αδυναμία, ζάλη, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυπαλμία και μυϊκές κράμπες. Εάν εμφανιστούν σημάδια θερμοπληξίας, όπως υψηλή θερμοκρασία σώματος, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή δυσκολία στην αναπνοή, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των παιδιών και των ηλικιωμένων, καθώς και στην ανάγκη να μην παραμένουν ποτέ άνθρωποι ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένα οχήματα, ακόμη και για λίγα λεπτά, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα.