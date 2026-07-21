«Και όταν γυρίσεις την τελευταία σελίδα, δεν φεύγεις· απλώς συνεχίζεις, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη επίγνωση του χώρου που σε περιβάλλει».

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο αποχαιρετούν τον αγαπημένο φίλο και σπουδαίο συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 66 ετών.



Παράλληλα ανακοινώνουν ότι τον Νοέμβριο του 2026 πρόκειται να κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο το νέο του μυθιστόρημα, με τίτλο Ρίβα, το οποίο έχει ήδη παραδώσει στην επιμελήτριά του, Ελένη Μπούρα.

Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα υψηλής αφηγηματικής έντασης, που συνδυάζει το οικογενειακό δράμα, το μυστήριο και τη σύγχρονη προβληματική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέποντας ένα από τα πιο επείγοντα θέματα της εποχής μας σε βαθιά ανθρώπινη ιστορία.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο (εν ζωή) μυθιστόρημα του συγραφέα είχε κυκλοφορήσει από το Μεταίχμιο τον Μάρτιο του 2025 υπό τον τίτλο Το παιδί και ο Άγγελος.

Ο Αλέξης Σταμάτης σημείωνε για την περιπέτεια της συγγραφής του νέου του μυθιστορήματος «Το παιδί και ο Άγγελος»

«Πώς ξεκινάει ένα βιβλίο; Κάθε φορά είναι διαφορετικά. Με Το παιδί και ο Άγγελος, η αρχή δεν ήταν μια ιστορία που είχα στο μυαλό μου, αλλά κάτι πιο αόριστο, πιο άναρχο: μια αίσθηση. Μια εικόνα που δεν μπορούσα να αποδιώξω.

Ένα χωριό, αποκομμένο. Σπίτια με βαριές πόρτες, άνθρωποι που ξέρουν πολλά, αλλά λένε λίγα. Ένα παιδί που δεν μιλάει. Και ένας ξένος που φτάνει χωρίς να ζητήσει τίποτα. Αυτές οι εικόνες ήταν εκεί πολύ πριν αρχίσω να γράφω. Δεν ήξερα γιατί. Μόνο ότι έπρεπε να τις ακολουθήσω.

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Πολλές φορές, όταν γράφω, νιώθω ότι δεν δημιουργώ από το μηδέν. Περισσότερο μοιάζει σαν να σκάβω, να προσπαθώ να φτάσω σε κάτι που ήδη υπάρχει, αλλά είναι θαμμένο. Έτσι έγινε κι εδώ. Έσκαβα και έβρισκα ερωτήματα:

Τι σημαίνει να ανήκεις κάπου και να ξεριζώνεσαι ψυχικά;

Ποιος είναι ο ξένος και γιατί τον φοβόμαστε;

Τι γίνεται όταν κάποιος προσφέρει χωρίς να ζητά τίποτα πίσω;

Τι συμβαίνει με το δίδυμο Καλό / Κακό;

Αυτά τα ερωτήματα ήταν δικά μου, υπήρχαν πριν από το βιβλίο. Σκέψεις που με απασχολούσαν από πάντα, αλλά που έγιναν πιο έντονες τα τελευταία χρόνια, ίσως επειδή κι εγώ έχω βρεθεί στη θέση του ξένου. Να παρατηρώ και να παρατηρούμαι. Να βλέπω βλέμματα γεμάτα ερωτήσεις, να νιώθω σιωπές που βαραίνουν περισσότερο από τα λόγια.

Έτσι γεννήθηκε ο Άγγελος.

Δεν ήθελα να είναι ένας απλός ήρωας. Ήθελα να είναι κάποιος που κινείται στο όριο. Που κουβαλάει μέσα του δύο φωνές: τη μία που τον ωθεί προς το φως και την άλλη που τον κρατά στη σκιά. Γιατί αυτό δεν κάνουμε όλοι μας; Δεν έχουμε όλοι μέσα μας μια φωνή που θέλει να δώσει και μια άλλη που αμφιβάλλει;

Και το παιδί;

Η εικόνα του παιδιού χωρίς φωνή με ακολουθούσε καιρό. Σαν μια σκιά στη σκέψη μου, σαν κάτι που ζητούσε να ειπωθεί. Δεν ήξερα αν ήταν ένα πραγματικό παιδί που κάποτε είχα συναντήσει ή αν ήταν κάτι άλλο, πιο συμβολικό. Ήξερα μόνο ότι αυτό το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει όχι επειδή δεν ήθελε, αλλά επειδή ο κόσμος γύρω του δεν ήταν έτοιμος να ακούσει.

Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, δεν γεννήθηκε από μια ιστορία. Γεννήθηκε από ανησυχίες, από σιωπές, από βαθύτατα ερωτήματα που ακόμη δεν ξέρω αν έχουν απαντήσεις.

Το παιδί και ο Άγγελος είναι ακριβώς αυτό: ένα βιβλίο σαν τον απόηχο ενός βηματισμού που ακούς τη νύχτα, χωρίς να ξέρεις αν ανήκει σε κάποιον άλλο ή αν είναι η αντήχηση των δικών σου βημάτων στον χρόνο. Δεν είναι απλώς μια ιστορία —είναι ένα κάλεσμα να σταθείς για λίγο ακίνητος και να αφουγκραστείς. Να κοιτάξεις γύρω σου, όχι για να βρεις προφανείς απαντήσεις, αλλά για να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μονοπάτι που πάντα υπήρχε, ακόμα κι αν δεν το είχες περπατήσει ποτέ. Και όταν γυρίσεις την τελευταία σελίδα, δεν φεύγεις· απλώς συνεχίζεις, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη επίγνωση του χώρου που σε περιβάλλει.

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο αποχαιρετούν τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο αποχαιρετούν τον αγαπημένο φίλο και σπουδαίο συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 66 ετών. Θα θυμόμαστε για πάντα την ευγένεια και την αξιοπρέπειά του, το πάθος του για τη γραφή μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του, τον άψογο επαγγελματισμό του, τον ενθουσιασμό του όταν έγραφε κάτι καινούργιο και ήθελε να το μοιραστεί μαζί μας, την ευφυΐα του και το νεανικό του πνεύμα. Ο Αλέξης Σταμάτης, εκτός από το να γράφει καλά, ήξερε και να ακούει: άκουγε τη γνώμη όλων όσοι δούλευαν για τα βιβλία του. Τον ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη