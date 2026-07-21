Με τον Αλέξη Σταμάτη επικοινωνούσαμε μέχρι προχθές, αναφέρουν οι άνθρωποι του εκδοτικού οίκου σε ανάρτησή τους.

Εμβρόνητοι και συγκλονισμένοι, δηλώνουν οι άνθρωποι των εκδόσεων Μεταίχμιο, στο άκουσμα της είδησης για τον θάνατο του Αλέξη Σταμάτη.



Το Μεταίχμιο ήταν το τελευταιό εκδοτικό «σπίτι» του συγγραφέα, μέσω του οποίου κυκλοφόρησε και το τελευταίο βιβλίο, με τίτλο «Το παιδί και ο Άγγελος».



«Δεν είναι εύκολο να βρεις λέξεις όταν μια τέτοια είδηση σε πιάνει εξαπίνης. Με τον Αλέξη Σταμάτη επικοινωνούσαμε μέχρι προχθές», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του το Μεταίχμιο.



Το συγκινητικό αντίο του εκδοτικού οίκου στον Αλέξη Σταμάτη:

«Δεν είναι εύκολο να βρεις λέξεις όταν μια τέτοια είδηση σε πιάνει εξαπίνης.

Με τον Αλέξη Σταμάτη επικοινωνούσαμε μέχρι προχθές.

Πώς να συλλυπηθείς τους οικείους του;

Όλοι εμείς στο Μεταίχμιο μείναμε εμβρόντητοι στο άκουσμα της είδησης.

Στο ποίημα που ο ίδιος ανάρτησε προχθές, οι τελευταίες του λέξεις είναι:



«...Κι αυτό,

αν με ρωτούσαν,

είναι ο ακριβέστερος ορισμός της ψυχής.

Ένα φωτισμένο δωμάτιο

που εξακολουθεί να περιμένει

εκείνους που έφυγαν.»

Ο Αλέξης Σταμάτης με την ιδιαίτερη λογοτεχνική του φωνή άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική πεζογραφία.

Τελευταίο του βιβλίο: «Το παιδί και ο Άγγελος»

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