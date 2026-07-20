Το βίντεο που μοιράστηκε ο παρουσιαστής από τις διακοπές του στο Αιγαίο.

Ο Γιώργος Λιάγκας μετά από το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, έκλεισε τις βαλίτσες του και πολύ γρήγορα ξεκίνησε τις διακοπές τους, κάνοντας tour στα νησιά του Αιγαίου.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος, συνηθίζει να επισκέπτεται την Τήνο, όπου διατηρεί και εξοχικό - και τη Μύκονο, ωστόσο με το σκάφος του «οργώνει» το Αιγαίο και επισκέπτεται μερικά από τα πιο γοητευτικά νησιά της Ελλάδας.

Πριν από μερικές ημέρες, βρέθηκε στο νησί των ανέμων παρέα με τους γιους του, ενώ νωρίτερα είχε ταξιδέψει με την σύντροφό του, Μαρία Αντωνά.

Οι διακοπές του ωστόσο δεν σταματούν εδώ. Ο Γιώργος Λιάγκας, το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας ότι επέστρεψε στον «παράδεισό του».

Όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο Αιγαίο και συχνά το χαρακτηρίζει ως ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου.

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Μέσα από το σχετικό βίντεο, παρουσίασε την εντυπωσιακή παραλία και τη θέα που αντικρίζει από το σκάφος του, ενώ θέλησε να ευχηθεί στους διαδικτυακούς του φίλους για ένα όμορφο καλοκαίρι:

«Λοιπόν, ‘έπεσε’ ο καιρός. Επέστρεψα στον παράδεισό μου, μην τα ξανά λέμε πάλι. Αυτό το χρώμα στο Αιγαίο, είναι μοναδικό. Καλημέρα, καλές διακοπές σε όσους κάνουν και υπομονή σε όσους θα κάνουν».

{https://www.instagram.com/p/DbA1upCqVax/?hl=el}

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει στο παρελθόν, το αγαπημένο του μέρος στο Αιγαίο είναι το νησί Ρήνεια, ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί κοντά στη Μύκονο.

Να σημειωθεί, ότι ο Γιώργος Λιάγκας, αναμένεται να επιστρέψει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς ανανεώθηκε το συμβόλαιό του με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Το Πρωινό» συνεχίζεται.