Η μεγαλύτερη κόρη του Μαρκ Άντονι γεννήθηκε το 1994.

Ο Μαρκ Άντονι απέκτησε το 8ο παιδί του και το δεύτερο με τη σύζυγό του Νάντια Φερέιρα.

«Τι τεράστια ευλογία να μοιραστώ μαζί σας την άφιξη της πολύτιμης Myla μας», έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα μιας κοινής ανακοίνωσης στο Instagram την Τρίτη. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε την ευτυχία που νιώθουμε στο σπίτι μας».

Στη μία φωτογραφία είναι και ο γιος τους Μάρκο που γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2023. ο μικρός έχει αγκαλιά τη νεογέννητη αδελφή του στην ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Ο 57χρονος Μαρκ Άντονι και η 27χρονη Φερέιρα ανακοίνωσαν την εγκυμοσύνη της τον περασμένο Ιανουάριο.

{https://www.instagram.com/p/DbD5Yp7EZnI/?hl=el&img_index=2}

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«Χρόνια πολλά για την 3η επέτειο!!» έγραψε το ζευγάρι στη λεζάντα μιας κοινής ανάρτησης με το χέρι του γιου τους να χαϊδεύει την κοιλιά της μαμάς του. «Τι υπέροχο δώρο μας δίνει η ζωή. Ο Θεός είναι σπουδαίος». Δύο μήνες αργότερα, εκείνη πόζαρε με ένα ζευγάρι ροζ παπούτσια ανακοινώνοντας έτσι το φύλο του μωρού.

«Μια έκπληξη γεμάτη αγάπη», έγραψε η Φερέιρα στη λεζάντα της αποκάλυψης του Μαρτίου.

Τα παιδιά του Μαρκ Άντονι

Η Φερέιρα και ο Μαρκ Άντονι παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2023 στο Μαϊάμι μόλις 8 μήνες από τον αρραβώνα τους.

Ο γάμος αυτός ήταν ο πρώτος για τη Φερέιρα ενώ ο Μαρκ Άντονι έχει παντρευτεί ήδη τρεις φορές. Εκείνος υπήρξε παντρεμένος με το μοντέλο Σάνον ντε Λίμα από το 2014 έως το 2017 και δεν έχουν παιδιά.

Το μεγαλύτερο παιδί του Μαρκ Άντονι είναι η κόρη του Αριάνα, την οποία έχει αποκτήσει το 1994 με την τότε σύντροφό του Ντέμπι Ροσάντο. Αργότερα υιοθέτησαν τον γιο τους Τσέις.

Μετά από έναν σύντομο αρραβώνα με την ηθοποιό Κλοντέτ Λάλι, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής παντρεύτηκε τη χορεύτρια Νταγιανάρα Τόρες, με την οποία ήταν ζευγάρι από το 2000 έως το 2004. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον 25χρονο σήμερα Κρίστιαν και τον 22χρονο Ράιαν.

Στη συνέχεια ο Μαρκ Άντονι παντρεύτηκε με τη Τζένιφερ Λόπεζ, με την οποία χώρισε το 2014. Μετά από μία δεκαετία γάμου απέκτησαν τα 18χρονα σήμερα δίδυμα Έμμε και Μαξιμίλιαν.



