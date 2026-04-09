Την Τετάρτη 8 Απριλίου, η Άννα Κορακάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον πιο όμορφο τρόπο.

Τα γενέθλιά της είχε εχθές, Μεγάλη Τετάρτη 9 Απριλίου, Άννα Κορακάκη, η οποία πριν από δύο μήνες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης της σκοποβολής, με αφορμή την ημέρα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τους πρώτους μήνες αγκαλιά με την κόρη της, κάνοντας παράλληλα έναν σύντομο – αλλά ουσιαστικό απολογισμό της ζωής της.

Στις φωτογραφίες, βρίσκεται αγκαλιά με την κόρη της και τον σύντροφό της και χαμογελαστή κρατάει την τούρτα της, που ξεχωρίζει λόγω του ροζ χρώματός της.

Την δημοσίευσή της, την «έντυσε» με μία συγκινητική λεζάντα:

«Κάποτε μετρούσα βολές και δευτερόλεπτα. Τώρα μετράω χαμόγελα, πάνες και μικρές ανάσες που γεμίζουν και φουσκώνουν την καρδιά μου από ευτυχία. Δύο μήνες μαμά και νιώθω ότι ζω σε αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό… αλλά κανένα βάθρο και καμία νίκη δε συγκρίνεται με αυτό το μικρό πλασματάκι που με κάνει να νιώθω πρωταθλήτρια κάθε μέρα… ακόμα κι όταν δεν έχω κοιμηθεί!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλώς ήρθες τέταρτη δεκαετία… σε βρίσκω πιο χαρούμενη, πιο γεμάτη και πιο ευγνώμων από ποτέ!».

{https://www.instagram.com/p/DW4nH_BCNmI/?hl=el&img_index=1}