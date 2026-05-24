Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την πεποίθηση και την ευχή του τα τελικά αποτελέσματα να είναι ακόμη πιο θετικά για το ΑΚΕΛ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των exit polls των κυπριακών εκλογών.

Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί είχαν και χθες, Σάββατο, τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς και τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και την ανάγκη να ενισχυθούν οι προοδευτικές δυνάμεις και πολιτικές προς όφελος των λαών και της Ειρήνης.