Η ανάρτηση της Τάνιας Τσανακλίδου για τα γενέθλιά της. Η ηλικία της και το συγκινητικό μήνυμα.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία – όπως αποκάλυψε – γιορτάζει τα 74α της χρόνια.

Η καλλιτέχνιδα, επέλεξε να μοιραστεί την χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας μία ξεχωριστή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ώρες δημοσίευσε τη φωτογραφία από ένα ανθισμένο μπουκέτο με ροζ τριαντάφυλλα και μοιράστηκε μερικές σκέψεις της, γράφοντας στη λεζάντα:

«Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα στο διαβα μου: ανθρώπους, λουλούδια, ιδέες και τοπία, βιβλία, πουλιά, τα βουνά και την θάλασσα.

Τόσος πλούτος και τόση ομορφιά στην καρδιά και στα μάτια! Ευγνωμοσύνη μόνο!».

