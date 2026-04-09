Το τηλεοπτικό comeback της χρονιάς, είναι γεγονός!

Την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» κάνει την πιο hot πρεμιέρα του και βάζει φωτιά στα βράδια της Κυριακής, με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ Σάκη Ρουβά, στην παρουσίαση.

Το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, επιστρέφει με ένα εκρηκτικό καστ καλλιτεχνών. Προσωπικότητες με ταλέντο, λάμψη, πάθος και αυθεντικότητα, που τολμούν να ξεπεράσουν τα όριά τους, ανεβάζουν on stage θρυλικές μορφές της ελληνικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δεν είναι απλώς ένας καταξιωμένος ηθοποιός — είναι από εκείνους που δεν κάθονται ποτέ…ήσυχοι! Με γεμάτες αποσκευές από θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Από το 1999 μπήκε δυναμικά στις οθόνες μας και κάπου εκεί… τον βάλαμε όλοι στο σπίτι μας. Πρωταγωνιστικοί ρόλοι, αγαπημένες σειρές και μια παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Στο θέατρο; Εκεί είναι το «γήπεδό» του! Από Αρχαία Τραγωδία μέχρι σύγχρονα έργα και μιούζικαλ, έχει παίξει τα πάντα — και μάλιστα με συνεργασίες σε μεγάλες σκηνές όπως το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Με λίγα λόγια: όπου υπάρχει σκηνή, υπάρχει και μια καλή πιθανότητα να τον πετύχεις!

Και φυσικά, δεν λείπει και τα κινηματογραφικά του περάσματα, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Η Διακριτική Γοητεία των Αρσενικών» και το «Ενήλικοι στο Δωμάτιο» του Κώστα Γαβρά.

Πέρα από τα φώτα της σκηνής, όμως, είναι και άνθρωπος της καθημερινότητας: δίνει μεγάλη σημασία στην οικογένεια, απολαμβάνει το (ιερό!) πρωινό χουζούρεμα και γεμίζει μπαταρίες με ταξίδια, εκδρομές και γυμναστική. Και ναι — αν τον πετύχεις σε γήπεδο, μην απορήσεις: έχει περάσει και από την ομάδα ποδοσφαίρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών!

Με ενέργεια, συνέπεια και αγάπη γι’ αυτό που κάνει, συνεχίζει να εξελίσσεται και να μας θυμίζει γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς και δραστήριους ηθοποιούς της γενιάς του.

ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Η Δωροθέα Μερκούρη είναι από εκείνες τις παρουσίες που δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες. Με διεθνή αύρα, ιταλική φινέτσα και μια αυθεντική μεσογειακή ενέργεια, κουβαλά μέσα της δύο κόσμους — και τους παντρεύει με απόλυτη φυσικότητα.

Με ρίζες από το Τορίνο και καταγωγή από την Καλαβρία, μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο κουλτούρες που της έδωσαν χαρακτήρα, στιλ και μια ξεχωριστή αισθητική. Και κάπως έτσι, δεν άργησε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα των 90s — με μια εικόνα που θυμίζει έντονα θρύλους όπως η Σοφία Λόρεν.

Ξεκίνησε από πολύ νωρίς στον χώρο του modeling και γρήγορα βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, κυνηγώντας το δικό της american dream. Όμως δεν έμεινε εκεί: σπούδασε χορό, τραγούδι και υποκριτική σε κορυφαίες σχολές όπως το Lee Strasberg Theatre & Film Institute και το Actors Studio — γιατί για εκείνη, η τέχνη είναι τρόπος ζωής.

Στην πορεία της ως ηθοποιός, έχει ταξιδέψει ανάμεσα σε Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετέχοντας σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά και σε διεθνή project μόδας. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους όπως οι Dolce & Gabbana και έχει βρεθεί δίπλα σε εμβληματικές προσωπικότητες όπως η Μόνικα Μπελούτσι.

Και όταν σβήνουν τα φώτα; Εκεί αποκαλύπτεται η πιο ζεστή, αυθεντική πλευρά της. Λατρεύει την ιταλική κουζίνα, τη φωτογραφία, τη γιόγκα και τις βόλτες στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, η ευαισθησία της βρίσκει έκφραση και στην πράξη, αφού μέσα από το «Dorotea’s Cats Rescue» φροντίζει και σώζει αδέσποτα ζώα, αποδεικνύοντας πως η ομορφιά της δεν είναι μόνο εξωτερική. Και φυσικά, στον πιο σημαντικό της ρόλο — αυτόν της μητέρας δύο κοριτσιών — ισορροπεί με χάρη ανάμεσα στην οικογένεια και την καλλιτεχνική της ζωή.

Με έντονη προσωπικότητα, αισθητική άποψη και μια ιδιαίτερη αγάπη για την απλότητα, παραμένει μια γυναίκα που ξέρει να συνδυάζει κομψότητα, ζεστασιά και διαχρονική γοητεία… χωρίς καμία προσπάθεια.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

Η Αφροδίτη Χατζημηνά δεν είναι απλώς μια καλή φωνή — είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που σταματάς για να την ακούσεις. Με βάθος, χαρακτήρα και μια αυθεντική καλλιτεχνική ταυτότητα, ανήκει στη νέα γενιά τραγουδιστριών που χτίζουν βήμα-βήμα την καριέρα τους.

Η σχέση της με τη μουσική ξεκίνησε από νωρίς. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και συνέχισε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, κάνοντας μέχρι και μεταπτυχιακό στο παραδοσιακό τραγούδι. Με λίγα λόγια; Το ταλέντο της έχει γερά θεμέλια.

Η πορεία της πήρε δυναμική τροπή όταν την ξεχώρισε ο Χρήστος Νικολόπουλος — και από εκεί και πέρα, όλα ξεκίνησαν. Από το 2016 και μετά, χτίζει σταθερά τη δισκογραφία της, με έναν ήχο σύγχρονο, αλλά πάντα γεμάτο συναίσθημα. Στη διαδρομή της έχει συναντήσει σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, από τον Μανώλη Μητσιά μέχρι τον Νίκο Βέρτη, τον Γιώργο Θεοφάνους, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Θοδωρή Φέρρη, τον Κώστα Μακεδόνα και τον Γιάννη Πλούταρχο — ο οποίος, μάλιστα, δεν έχει κρύψει την εκτίμησή του για τη δουλειά της. Είτε σε τηλεοπτικές εμφανίσεις είτε πάνω στη σκηνή, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η παρουσία της είναι σταθερή και γεμάτη ενέργεια. Και εκτός μουσικής; Εκεί αποκαλύπτεται μια άλλη, εξίσου ενδιαφέρουσα πλευρά της που ισορροπεί ανάμεσα στην τέχνη και την προσωπική έκφραση. Τρέχει σε μαραθωνίους (κυριολεκτικά!), ζωγραφίζει, ασχολείται με τη φωτογραφία και αγαπά τη δημιουργική επιμέλεια εικόνας. Έχει δοκιμαστεί ακόμη και στις παιδικές μεταγλωττίσεις.

Με μια δόση τελειομανίας (ok, ίσως και λίγο παραπάνω), ανάγκη για τάξη και συνεχή εξέλιξη, η Αφροδίτη παραμένει απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτό που κάνει.

Με νέο υλικό να ετοιμάζεται και τη σκηνή να την περιμένει πάντα, συνεχίζει να γράφει τη δική της διαδρομή — με συνέπεια, συναίσθημα και μια φωνή που σε καμία περίπτωση δεν περνά απαρατήρητη.

ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ

Η Μαριάντα Πιερίδη είναι από εκείνες τις φωνές που νιώθεις οικείες από το πρώτο άκουσμα. Ζεστή, δυναμική και άμεση, έχει καταφέρει να γίνει σταθερή και αγαπημένη παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή — από αυτές που δεν φεύγουν ποτέ από το playlist σου.

Γεννημένη στην Αμμόχωστο και μεγαλωμένη στην Κυψέλη, κουβαλά μια διαδρομή γεμάτη μουσική, δουλειά και αληθινή αγάπη για αυτό που κάνει. Από μικρή μπήκε στον κόσμο του τραγουδιού, με σπουδές στο Ωδείο Αττικής, δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους φωνητικής.

Η πρώτη της επαφή με τη διεθνή σκηνή ήρθε νωρίς, όταν βρέθηκε στο Δουβλίνο ως backing vocalist στη Eurovision Song Contest 1995, στο πλευρό της Ελίνας Κωνσταντοπούλου. Το 2002 κάνει τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα και από τότε μέχρι σήμερα, έχει χαρίσει τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό και έχει κάνει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Γιάννης Πάριος, ο Αντώνης Ρέμος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Μαριάντα, όμως, μας έδειξε και μια πιο τηλεοπτική πλευρά της μέσα από την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών. Σήμερα συνεχίζει δυναμικά με live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, κρατώντας πάντα αυτή τη ζεστή και άμεση επαφή με το κοινό της.

Εκτός σκηνής, η καθημερινότητά της έχει εξίσου ενδιαφέρον, καθώς ισορροπεί ανάμεσα στην οικογένεια και σε όσα τη «γεμίζουν» — από το padel και το σκι μέχρι τη γαστρονομία και τον αγαπημένο της κήπο. Και ναι, η πειθαρχία είναι μέρος της ζωής της, αφού γυμνάζεται καθημερινά και είναι πιστοποιημένη yoga instructor, μέλος της International Yoga Association.

Με συνέπεια και αληθινή αγάπη για ό,τι κι αν κάνει, η Μαριάντα συνεχίζει να εξελίσσεται και να δημιουργεί, παραμένοντας μια καλλιτέχνιδα με σταθερή αξία και διαχρονική παρουσία.

BIASED BEAST

Ο Biased Beast δεν είναι απλώς μια καλλιτεχνική παρουσία — είναι εμπειρία. Ένταση, ταυτότητα και μια ξεκάθαρη διεθνής ματιά συνθέτουν έναν δημιουργό που δεν φοβάται να ξεχωρίσει… και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητος.

Μεγαλωμένος στην Κύπρο μέχρι τα 18 του, έκανε το μεγάλο άλμα στη Νέα Υόρκη — και κάπου εκεί άρχισαν όλα να παίρνουν μορφή. Στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, διαμόρφωσε τη σκηνική του φιλοσοφία και γεννήθηκε το «Biased Beast», μια περσόνα που λέει «άκου το ένστικτό σου και πήγαινε all the way». Σπούδασε υποκριτική στο Stella Adler Studio of Acting, στα ίδια «μονοπάτια» που περπάτησαν θρύλοι όπως ο Robert De Niro και ο Marlon Brando — και δεν άργησε να απορροφήσει όλη τη δυναμική της αμερικανικής σκηνής και της πολυπολιτισμικής ενέργειας του Big Apple.

Και από εκεί και πέρα; Πειραματισμός χωρίς όρια. Μουσική, performance, αφήγηση, όλα μπλέκονται σε ένα προσωπικό σύμπαν. O Biased Beast έχει κινηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο με θεατρικές παραγωγές και διεθνή musical, ενώ έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πλούταρχος και η Πάολα, εμπλουτίζοντας τη σκηνική του εμπειρία. Στο δημιουργικό του ταξίδι συναντά και τον Arthur Pingrey, έναν παραγωγό με διεθνές αποτύπωμα, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια στον ήχο του. Η καλλιτεχνική του ταυτότητα δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Σκηνοθετεί, μοντάρει και χτίζει μόνος του τα visual project του. Και μέσα σε όλα αυτά, εμφανίζεται και η drag περσόνα «Μπιμπί», την οποία ενσωματώνει δημιουργικά στα έργα του. Αυτή την περίοδο δραστηριοποιείται στη Φλόριντα, ανάμεσα σε live εμφανίσεις και musical παραγωγές, συνεχίζοντας να εξερευνά καινούργιους τρόπους έκφρασης. Με αυθεντικότητα, πειθαρχία και ασταμάτητη ανάγκη για εξέλιξη, χτίζει έναν κόσμο που είναι 100% δικός του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης είναι από εκείνες τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που κινούνται ανάμεσα στη σκηνή και την κάμερα, με την ίδια φυσικότητα, άνεση και ενέργεια.

Γεννημένος στην Αθήνα, με ρίζες από την Καβάλα, τη Μύκονο και τη Χίο, κουβαλά ένα μωσαϊκό καταβολών που, κάπως, αντικατοπτρίζεται και στην πορεία του. Από νωρίς μπήκε στον κόσμο της μουσικής, η οποία έγινε το πρώτο του «σπίτι» και η αφετηρία για όσα ακολούθησαν.

Το 2004 συμμετείχε στον διαγωνισμό Eurostar της ΕΡΤ με στόχο τη Eurovision, μια εμπειρία που λειτούργησε σαν αφετηρία για την καριέρα του. Από εκεί και πέρα, άρχισαν οι συνεργασίες του με τους: Χάρις Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δέσποινα Βανδή, Άντζελα Δημητρίου, Έλλη Κοκκίνου, Νίκο Βέρτη και Γιάννη Πλούταρχο. Με λίγα λόγια, ο Παναγιώτης έχει δουλέψει με μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και επειδή δεν είναι άνθρωπος ενός μόνο «ρόλου», η τηλεόραση μπήκε δυναμικά στη ζωή του και έγινε εξίσου σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του ταυτότητας. Με επικοινωνιακή ευκολία κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κόσμους που απαιτούν διαφορετική ενέργεια, αλλά τον ίδιο αυθεντικό εαυτό.

Στον ψηφιακό χώρο, έχει χτίσει τη δική του παρουσία μέσα από το YouTube, όπου μοιράζεται πιο προσωπικές στιγμές: ταξίδια, καθημερινότητα, μαγειρική και backstage εικόνες. Εκεί, ο ρόλος του καλλιτέχνη «σπάει» και εμφανίζεται η πιο ανθρώπινη, ανεπιτήδευτη πλευρά του.

Εκτός δουλειάς, δίνει σημασία στη φυσική του κατάσταση και στις απλές χαρές: βόλτες, θάλασσα, παρέα με φίλους και φυσικά χρόνο με τον σκύλο του — γιατί κάπου ανάμεσα σε live, κάμερες και project, υπάρχει πάντα χώρος για ισορροπία.

Με σταθερότητα, ευελιξία και σύγχρονη προσέγγιση στην καλλιτεχνική του ταυτότητα, συνεχίζει να εξελίσσεται, χτίζοντας μια παρουσία που παραμένει ενεργή, προσιτή και διαρκώς σε κίνηση.

ΜΑΡΙΛΟΥ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ

Η Μαριλού Κατσαφάδου είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που το θέατρο δεν είναι απλώς επιλογή, είναι… οικογενειακή υπόθεση. Μεγαλωμένη μέσα στα παρασκήνια, ανάμεσα σε πρόβες, ατάκες και κουΐντες, δεν άργησε να γίνει μέρος του ίδιου του κόσμου που την περιέβαλλε από παιδί.

Κόρη των ηθοποιών Θοδωρή Κατσαφάδου και της αείμνηστης Χριστίνας Βαρζοπούλου, κουβαλά ένα καλλιτεχνικό DNA που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Από τη Λακωνία μέχρι τη σκηνή, η διαδρομή της μοιάζει σχεδόν φυσική συνέχεια μιας ζωής γεμάτης θέατρο.

Με σπουδές στο Νέο Ελληνικό Θέατρο Γιώργου Αρμένη, μπήκε δυναμικά στο χώρο και άρχισε να χτίζει τη δική της ταυτότητα, με συνέπεια, ευελιξία και μια σκηνική άνεση που φαίνεται σε κάθε ρόλο. Το θέατρο είναι το «πεδίο παιχνιδιού» της, εκεί όπου δοκιμάζει, εξελίσσεται και κάθε φορά βρίσκει νέους τρόπους να πει μια ιστορία. Στην τηλεόραση, η παρουσία της έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές, ενώ η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη αποτέλεσε σημείο αναφοράς, τόσο για το κοινό όσο και για την ίδια, μέσα από project που ανέδειξαν τη φυσικότητα και το χιούμορ της. Πίσω από τις κάμερες και τα φώτα, για τη Μαριλού υπάρχει μια καθημερινότητα γεμάτη ισορροπία και ένας ρόλος που δεν παίζεται, αλλά βιώνεται, αυτός της μητέρας. Ο γιος της είναι, όπως λέει και η ίδια, ο πιο αυθεντικός «κριτής» της, αλλά και ο πιο σταθερός της συνοδοιπόρος. Με αμεσότητα και βαθιά αγάπη για την υποκριτική, συνεχίζει να υπηρετεί το θέατρο με σεβασμό και σταθερότητα. Γιατί για τη Μαριλού, κάθε ρόλος δεν είναι απλώς μια ερμηνεία, είναι μια ευκαιρία για σύνδεση, έκφραση και… λίγη ακόμα αλήθεια στη σκηνή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Μάγκλαρας είναι από εκείνους τους ηθοποιούς που δεν μπαίνουν απλώς σε έναν ρόλο, τον «χτίζουν» από μέσα προς τα έξω. Με έντονη σκηνική παρουσία, εσωτερική πειθαρχία και αυθεντικότητα που δεν χρειάζεται υπερβολές, καταφέρνει να τραβά το βλέμμα χωρίς να το επιδιώκει.

Η διαδρομή του δεν ήταν ευθεία, και αυτό μάλλον είναι μέρος της δύναμής του. Ξεκίνησε από τα ΤΕΦΑΑ Αθηνών και εργάστηκε ως γυμναστής, πριν κάνει τη στροφή που θα καθόριζε την πορεία του, στην Υποκριτική. Και όταν φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους, ουσιαστικά και χωρίς επιστροφή. Από εκεί και πέρα, η σκηνή έγινε το βασικό του πεδίο. Συμμετοχές σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές, εμφανίσεις στην Επίδαυρο και στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και παρουσίες σε διεθνή φεστιβάλ σε χώρες όπως η Νότια Κορέα και η Πορτογαλία, συνθέτουν μια πορεία με ένταση, εμπειρία και εξωστρέφεια. Και στην τηλεόραση; Έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα μέσα από σειρές που ξεχώρισαν, φέρνοντας τη σκηνική του εμπειρία και μπροστά στην κάμερα, με τον ίδιο φυσικό και άμεσο τρόπο.

Εκτός σκηνής, η πειθαρχία δεν σταματά. Τρέξιμο στο βουνό, λειτουργική προπόνηση, όλα λειτουργούν σαν προέκταση της ίδιας του της φιλοσοφίας. Το σώμα για εκείνον δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά μέρος της έκφρασης και της καθημερινής ισορροπίας.

Ως πατέρας δύο παιδιών, κινείται παράλληλα σε έναν ακόμη σημαντικό ρόλο, αφιερώνοντας χρόνο και ενέργεια στην οικογένειά του, κρατώντας μια ισορροπία που δεν είναι πάντα δεδομένη, αλλά για εκείνον είναι επιλογή.

Με στάση ζωής που αποφεύγει την επιφάνεια και την υπερβολή, προσεγγίζει την υποκριτική σαν μια συνεχόμενη διαδικασία παρατήρησης, ακρίβειας και αλήθειας. Και ίσως αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει περισσότερο, η συνέπεια να παραμένει ουσιαστικός πάνω και έξω από τη σκηνή.

ΙΝΤΡΑ ΚΕΪΝ

Η Ίντρα Κειν είναι από εκείνες τις καλλιτεχνικές παρουσίες που δεν χρειάζονται «εισαγωγή», απλώς εμφανίζονται και γεμίζουν τον χώρο με ενέργεια. Μια σκηνική δύναμη με soul καρδιά και pop διάθεση, που συνδυάζει φωνή, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα σύνολο που δύσκολα αγνοείς.

Μεγαλωμένη στον Χολαργό και την Άνω Κυψέλη, κουβαλά μέσα της ένα μουσικό μωσαϊκό που δεν μπαίνει σε καλούπια: αφρικανικοί ρυθμοί, jazz, hip hop και ελληνικό τραγούδι μπλέκονται φυσικά στη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Και κάπως έτσι, η σκηνή δεν είναι απλώς ο χώρος της, είναι το φυσικό της περιβάλλον. Με 15 χρόνια σπουδών στον χορό (κλασικό μπαλέτο και jazz) και συνεχή εκπαίδευση σε φωνητική, σύνθεση, ενορχήστρωση και beatbox, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Η έκφραση για εκείνη είναι ολιστική: σώμα, φωνή και ρυθμός δουλεύουν μαζί, χωρίς «παύσεις».

Στη δισκογραφία κινείται με άνεση ανάμεσα σε soul, funk και pop ήχους, ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, αποδεικνύοντας τη δυνατότητά της να «κινείται» ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Το θέατρο αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι της πορείας της, με συμμετοχές σε παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί σε χώρους όπως το Εθνικό Θέατρο και η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το πολυδιάστατο καλλιτεχνικό της προφίλ ολοκληρώνεται μέσα από την παρουσία της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στούντιο, δουλεύοντας τον νέο της δίσκο, ενώ ταυτόχρονα μοιράζεται την πιο χαλαρή, καθημερινή της πλευρά μέσα από το podcast της «Η κυρία με τα μπρόκολα» — γιατί ναι, η σοβαρότητα και το χιούμορ μπορούν να συνυπάρχουν.

Με αγάπη για τον χορό, τη φύση και τις βόλτες στην πόλη, και με μια δόση αυτοσαρκασμού που τη συνοδεύει παντού, η Ίντρα παραμένει πιστή σε αυτό που είναι: ρυθμός, ενέργεια και μια παρουσία σε διαρκή κίνηση. Μια performer που δεν «παίζει» απλώς, εκφράζεται, επικοινωνεί και δίνει το αποτύπωμά της σε κάθε της εμφάνιση.

ΜΕΜΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ

Ο Μέμος Μπεγνής είναι από εκείνες τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που δεν περιορίζονται μόνο σε έναν ρόλο. Με πολυδιάστατη παρουσία, συνδυάζει μουσική παιδεία, πειθαρχία και μια εκφραστικότητα που περνά φυσικά τόσο στη σκηνή όσο και μπροστά στην κάμερα.

Η διαδρομή του ξεκίνησε… μουσικά. Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα, σπούδασε πιάνο και απέκτησε δίπλωμα σολίστ, πριν κάνει τη στροφή προς την υποκριτική. Και κάπου εκεί, μια συνεργασία ως πιανίστας σε παράσταση του Μιχάλη Κακογιάννη στάθηκε καθοριστική.

Το 1999 έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, και στη συνέχεια βρέθηκε σε δημοφιλείς παραγωγές που τον έφεραν πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Με δραματικούς, αλλά και κωμικούς ρόλους, έδειξε ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση σε διαφορετικά ύφη, χωρίς να χάνει τη φυσικότητά του. Στο θέατρο, η πορεία του είναι εξίσου πλούσια, με συμμετοχές σε πολλές παραστάσεις. Και εκτός σκηνής; Εκεί εμφανίζεται μια πιο… «πρακτική», αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα πλευρά του Μέμου. Γυμναστική, δημιουργικά hobbies όπως κατασκευές, αλλά και μια εντυπωσιακή συλλογή με πάνω από 40 επιτραπέζια παιχνίδια. Λάτρης του σινεμά, των σειρών και με ιδιαίτερη αδυναμία στους ήρωες της Disney, κρατά μια παιχνιδιάρικη πλευρά που ισορροπεί όμορφα με την πειθαρχία του.

Με σταθερές συνήθειες και προσήλωση στη λεπτομέρεια, ο Μέμος κινείται σε έναν δρόμο που ενώνει τη συνέπεια με την προσωπική έκφραση. Ένας καλλιτέχνης που δεν κάνει απλώς τη δουλειά του, τη χτίζει, βήμα-βήμα, με τον δικό του τρόπο.

