Το 6ο επεισόδιο «Your Face Sounds Familiar», έρχεται την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

To «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει το ταξίδι του στο μαγικό σύμπαν της δημιουργίας και της έμπνευσης, εκεί, όπου η φαντασία συναντά την απόλυτη ψυχαγωγία και η μεταμόρφωση γίνεται μια μοναδική σκηνική και ερμηνευτική εμπειρία.

Αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00, το συναρπαστικό σόου του ΑΝΤ1 έρχεται και τα ανατρέπει όλα, μετατρέποντας τη σκηνή του σε ένα μουσικό καλειδοσκόπιο.

Παραδοσιακά, ρετρό, σύγχρονα, λαϊκά και pop ακούσματα, συναντιούνται για να φτιάξουν ένα εκρηκτικό υπερθέαμα, που θα γίνει viral.

Μέσα από ξεχωριστά act και δυνατές ερμηνείες, οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν, θα αλλάξουν και πάλι ταυτότητα, θα μπουν σε νέους ρόλους και θα αποδείξουν ότι η τόλμη και το ταλέντο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, και αυτή την Κυριακή θα απογειώσει το σόου με τον σαρωτικό δυναμισμό, την αμεσότητα και τη μοναδική επικοινωνία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.

Η κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα ενώσει για άλλη μια φορά αυθεντικότητα, χιούμορ και ουσία, πετυχαίνοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και το ουσιαστικό feedback, με σχόλια που έχουν άποψη, συναίσθημα και χιούμορ.

Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής 24 Μαΐου, που έρχονται για να βάλουν φωτιά και να ξεσηκώσουν το κοινό, είναι:

• Αλέξανδρος Μπουρδούμης - Φιλιώ Πυργάκη

• Μέμος Μπεγνής - Coldplay

• Biased Beast - Macklemore

• Παναγιώτης Ραφαηλίδης - Άλκηστις Πρωτοψάλτη

• Κωνσταντίνος Μαγκλάρας - Νίκος Οικονομόπουλος

• Αφροδίτη Χατζημηνά - Βασίλης Τερλέγκας

• Μαριάντα Πιερίδη - Δέσποινα Βανδή

• Μαριλού Κατσαφάδου - Lola Young

• Ίντρα Κέιν - Janet Jackson

• Δωροθέα Μερκούρη - Culture Club / Boy George

Και σε αυτό το επεισόδιο, το «Your Face Sounds Familiar» δεν θα μείνει μόνο στο εντυπωσιακό θέαμα, αλλά θα δώσει στη βραδιά και έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, έξω από τα φώτα της σκηνής. Μέσα από τη δύναμη της ψυχαγωγίας θα στηρίξει οργανισμούς με σημαντική κοινωνική δράση και θα μετατρέψει τη λάμψη της τηλεόρασης σε πράξη προσφοράς.

