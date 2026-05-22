Επίσημο το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Μόλις επτά μήνες έμεινε ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς το βράδυ της Παρασκευής επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο», με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «πράσινοι».

Το «τριφύλλι» αφιέρωσε 53 λέξεις για το «αντίο» στον 66χρονο Ισπανό. Ο Παναθηναϊκός τον ευχαρίστησε για τον «επαγγελματισμό και το ήθος του» και του ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του.

Η «πορεία» του Μπενίτεθ και η αποζημίωση

Στις 24 Οκτωβρίου 2025, οι «πράσινοι» ανακοίνωναν την έναρξη της συνεργασίας τους με «έναν εκ των πλέον επιτυχημένων προπονητών» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και τον «κορυφαίο τεχνικό που έχει έρθει ποτέ σε ελληνική ομάδα», με βάση το βιογραφικό του, που περιλαμβάνει τις κατακτήσεις του Champions League, του UEFA Cup/ Europa League (δύο φορές) και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ωστόσο, οι προσδοκίες που δημιούργησε η έλευση του Μπενίτεθ δεν επιβεβαιώθηκαν. Στα 41 ματς που ήταν στον πάγκο του συλλόγου, μέτρησε 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες. Ο Παναθηναϊκός «τερμάτισε» τέταρτος στη Super League, έφτασε έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και η πορεία του στο Europa League σταμάτησε στους «16».

Η αποχώρηση του Μπενίτεθ ήταν αναμενόμενη και τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις για τη λύση του συμβολαίου που είχε ο Ισπανός έως το καλοκαίρι του 2027 (με οψιόν για +1). Τελικά, υπήρξε συμφωνία και η αποζημίωση του 66χρονου θα ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».

