«Θα είμαστε για πάντα τα παιδία της Λεωφόρου», ένα μήνυμα με αξία για κάθε φίλαθλο του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (17/05) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League. Ωστόσο, ο αγώνας αυτός δεν σήμανε μόνο το τέλος μίας αγωνιστικής σεζόν, αλλά το τέλος ενός αναπόσπαστου κομματιού της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» έδωσε το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι στη Λεωφόρο, πριν την μετακόμισή του στο υπό κατασκευή γήπεδο στον Βοτανικό.

Γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», ή όπως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο στη μνήμη όλων, το γήπεδο της Λεωφόρου. Εκεί που στα τσιμέντα της από το 1922 μεγάλωσαν γενιές και γενιές Παναθηναϊκών. Το γήπεδο όπου ο Παναθηναϊκός βίωσε συγκινήσεις, κατακτήσεις, ευρωπαϊκές βραδιές. Μπορεί η χωρητικότητά του να άγγιζε μετά βίας τις 17.000 θέσεις, όμως η κληρονομιά που αφήνει δεν μετριέται σε αριθμούς.

Το μεγαλείο της Λεωφόρου αποτυπώνεται στο βίντεο του Michael Miller, ο οποίος έκανε ένα σύντομο αφιέρωμα στη Λεωφόρο. Οι Κυριακές των φιλάθλων του Παναθηναϊκού θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

«Τι να πω, είναι σαν να το βλέπω και να με χαιρετάει ο κόσμος. Τους χαιρετάω και τους λέω ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τι άλλο να πω για αυτό το γήπεδο. Είναι η διαδρομή μου, η ανάσα μου, η οικογένειά μου», είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ο θρυλικός Τότης Φυλακούρης, ο οποίος ήταν μέλος της ιστορικής ομάδας του τελικού στο Γουέμπλεϊ.

«Γήπεδο με πέτρες. Δεν είχε χόρτο. Στο γήπεδο δεν υπολόγιζα κανέναν. Κοίταζα πως θα παίξω εγώ καλά, πώς θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και πώς θα ιδρώσει η φανέλα μου. Όταν έμπαινα στο γήπεδο έμπαινα σιδερωμένος και η φανέλα μου ζύγιζε μισό κιλό. Όταν έβγαινα η φανέλα μου θα ζύγιζε και τέσσερα κιλά», είχε πει κάποτε ο αείμνηστος «στρατηγός», Μίμης Δομάζος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι σαν το Γουέμπλεϊ της Αγγλίας, γιατί ήταν το πρώτο γήπεδο που είχε χλοοτάπητα, προβολείς και εδώ γινόντουσαν όλοι οι διεθνείς αγώνες των ελληνικών ομάδων, μηδέν εξαιρουμένης της εθνικής Ελλάδος. Έχω βάλει τα περισσότερα γκολ σε αυτό το γήπεδο, 131 σε αγώνες πρωταθλήματος. Έχω αναδειχθεί πρώτος σκόρερ Ελλάδος πέντε φορές καθώς και Ευρώπης. Όλα εδώ μέσα». Με αυτά τα λόγια είχε μιλήσει για τη Λεωφόρο ο Αντώνης Αντωνιάδης, μία «σημαία» του οργανισμού του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ο οποίος παρά την ηλικία του (79 ετών) και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει βρισκόταν συνεχώς στις κερκίδες της Λεωφόρου και το ΟΑΚΑ.

Δείτε εδώ το αφιέρωμα για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

{https://www.youtube.com/watch?v=rYkJqEJpNTQ}