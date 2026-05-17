Η ισοπαλία άφησε έντονη απογοήτευση στον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης κρατούσε στα χέρια της ένα αποτέλεσμα που θα την έφερνε πιο κοντά στον μεγάλο στόχο, όμως τελικά είδε το προβάδισμά της να εξανεμίζεται.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει από το εις βάρος του 0-2 απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2 στη Λεωφόρο, σε ένα ματς με έντονη συναισθηματική φόρτιση και μεγάλες ανατροπές. Το αποτέλεσμα αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του τη δεύτερη θέση και μαζί την ευκαιρία να παραμείνει σε τροχιά Champions League.

Ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μπήκε λίγο καλύτερα στο παιχνίδι και στο 8’ είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα με ένα πλασέ του Ζαρουρί που απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του ο Παβλένκα. Στο 10’ ο Ταμπόρδα πλάσαρε άουτ απ’ το ύψος του πέναλτι, ενώ στο 17’ από λάθος του Κοντούρη, ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε λίγο άουτ.

Στο 30’ ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ όταν από κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ ολομόναχος έπιασε καρφωτή κεφαλιά κι έκανε το 1-0 για τον δικέφαλο του Βορρά. Μόλις 4 λεπτά αργότερα (34’) από νέο λάθος του Αντίνο και γρήγορο transition του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μία εξαιρετική ασίστ προς τον Μύθου στο πίσω δοκάρι κι ο νεαρός φορ έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.

Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Πέλκας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει άλλο ένα γκολ όμως ο Λαφόν έκανε επέμβαση στη γωνία του διώχνοντας σε κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή ευκαιρία με τον Ζαρουρί στο 51’ αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ, ενώ στο 53’ ο Λαφόν έβγαλε ενστικτωδώς την εκτέλεση του Μύθου μέσα απ’ την περιοχή.

Δύο λεπτά αργότερα (55’) το σκηνικό μεταφέρθηκε στην άλλη περιοχή, με τον Τσέριν να σουτάρει δυνατά και τον Παβλένκα να διώχνει με υπερένταση, ενώ στο 68΄ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 1-2 με πλασέ του Τσέριν από κοντά έπειτα από φάση διαρκείας στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο 72’ ο Κωνσταντέλιας σκόραρε σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε (με υπόδειξη του VAR Απτσιαούρι προς τον διαιτητή Γκογκακικατσεϊσβίλι για να το «τσεκάρει») καθώς υπήρχε επιθετικό φάουλ (τράβηγμα) του σκόρερ στον Καλάμπρια την ώρα που έτρεχαν οι δύο παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με την ίδια επιθετικότητα και ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ταμπόρδα στο 81’, όταν έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Σφιντέρσκι έπιασε κεφαλιά-ψαράκι, ο Παβλένκα απέκρουσε κι ο Αργεντινός έφερε το ματς στα ίσα.

Στο 85’ ο Κωνσταντέλιας έχασε απίθανη ευκαιρία πλασάροντας λίγο άουτ με όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού... ακινητοποιημένη, ενώ στο 86’ την ίδια κατάληξη είχε και το μονοκόμματο σουτ του Ιβανούσετς.

Στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε σουτ του Γερεμέγεφ το οποίο κόντραρε πάνω στον Καλάμπρια στην τελευταία σημαντική στιγμή του αγώνα, με το 2-2 να «σφραγίζει» τελικά τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Γκογκακικατσεϊσβίλι (Γεωργία)

Κίτρινες: 28’ Κοντούρης, 45’ Τουμπά

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κοντούρης (46’ Ρενάτο Σάντσες), Τσέριν, Αντίνο (82’ Πάντοβιτς), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες (69’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (88’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (60’ Ιβάνουσετς), Μύθου (59’ Γερεμέγεφ).