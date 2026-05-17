Αμέσως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για την ασφαλή διαχείριση του ευρήματος.

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα επικίνδυνο εύρημα εντόπισαν περιπατητές σε δασική περιοχή της Ευρυτανίας, όταν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας βρέθηκαν μπροστά σε όλμο που φέρεται να προέρχεται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το Lamiareport, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους, στη θέση «Κόκκαλα», όπου οι πολίτες εντόπισαν πυρομαχικό τύπου όλμου 60 χιλιοστών με πυροδοτικό μηχανισμό.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών της 695 ΑΒΠ από το Αυλάκι Στυλίδας, προκειμένου να πραγματοποιήσει αναγνώριση και να αξιολογήσει τον βαθμό επικινδυνότητας του παλιού πυρομαχικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα η επιχείρηση εξουδετέρωσης και απομάκρυνσής του σε ασφαλή χώρο, όπου θα καταστραφεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Δείτε εικόνες: