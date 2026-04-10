Η Ακολουθία του Επιτάφιου αναβίωσε στον Πρόδρομο Ευρυτανίας.

Μέσα σε ένα εντυπωσιακό ορεινό σκηνικό, ο λιτός αλλά ιδιαίτερα συγκινητικός Επιτάφιος στον Πρόδρομο Ευρυτανίας ανέδειξε την κατανυκτική ατμόσφαιρα που επικράτησε στο χωριό

Στον Πρόδρομο Ευρυτανίας, η τελετή του Επιταφίου πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια, αποδεικνύοντας την προσπάθεια των λιγοστών κατοίκων του χωριού να δώσουν σταδιακά ξανά ζωή στον τόπο τους.

Η απλότητα του Επιταφίου, σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο, δημιούργησε μια ιδιαίτερα κατανυκτική και φορτισμένη ατμόσφαιρα, που αποτύπωσε με τον πιο αυθεντικό τρόπο το πνεύμα της ημέρας.

{https://www.facebook.com/george.petroulakis.75/posts/pfbid0zodCuSBZf4dYJJ16GRavVYwVGcYc3GQtxreciSGDKtT9KdXFf5S1H9XETPhyWqQml}