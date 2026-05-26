Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης είναι ένα έγγραφο που ζητείται συχνά από πολίτες για προσλήψεις, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, διαδικασίες στο Δημόσιο, υπηρεσιακές μεταβολές ή άλλες διοικητικές χρήσεις.

Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία εκσυγχρονίζει τη διαδικασία και καθορίζει τι θα περιλαμβάνουν τα πιστοποιητικά, πώς θα εκδίδονται και σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται.

Με τη νέα απόφαση προβλέπεται ότι όλα τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά και μηχανογραφικά, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στη στρατολογική μερίδα κάθε πολίτη. Η έκδοση θα γίνεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, ενώ σε περίπτωση που ο πολίτης καταθέσει ο ίδιος αίτηση, το πιστοποιητικό θα μπορεί να εκδίδεται και από την υπηρεσία που παραλαμβάνει το αίτημα, εφόσον τα στοιχεία του είναι καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥΣΕΔ).

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι εισάγεται δυνατότητα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης γνησιότητας μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, κάθε πιστοποιητικό θα φέρει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης και Στρατιωτικό Αριθμό, ώστε να μπορεί να ελέγχεται ψηφιακά η εγκυρότητά του.

Παράλληλα, το νέο πιστοποιητικό γίνεται πιο αναλυτικό. Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, όπως ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τις στρατολογικές μεταβολές που έχουν γίνει, καθώς και πληροφορίες για το αν έχει εκπληρώσει ή όχι τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή την εναλλακτική υπηρεσία. Επίσης θα αναγράφεται η τρέχουσα στρατολογική κατάσταση και ο λόγος έκδοσης του εγγράφου.

Η απόφαση προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για στρατεύσιμους που βρίσκονται σε αναβολή κατάταξης, για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, για στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού, αλλά και για ομογενείς που συμμετείχαν ως εθελοντές σε επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για να γίνει πιο κατανοητό πώς εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις, παρατίθενται πέντε πρακτικά παραδείγματα:

Πολίτης που έχει ολοκληρώσει κανονικά τη στρατιωτική του θητεία και θέλει να συμμετάσχει σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ ζητά πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Στο έγγραφο θα εμφανίζεται ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του και δεν υπέχει σήμερα άλλη στρατιωτική υποχρέωση. Αυτό το πιστοποιητικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αίτησή του.

Φοιτητής πανεπιστημίου που έχει αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών και χρειάζεται πιστοποιητικό για πρόσληψη ή διοικητική χρήση, θα πρέπει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να ισχύει ο λόγος της αναβολής προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Έλληνας που ζει μόνιμα στο εξωτερικό και έχει λάβει αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού δεν χρειάζεται να επαναφέρει όλα τα δικαιολογητικά κάθε φορά, εφόσον υπάρχει πρόσφατο πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από το οποίο προκύπτει ότι διατηρεί την ιδιότητα αυτή.

Αστυνομικός ή στέλεχος του Λιμενικού που δεν είχε ολοκληρώσει στρατιωτική θητεία πριν την ένταξή του στο Σώμα, μπορεί να λάβει πιστοποιητικό όπου θα αναγράφεται η κατάταξη και η ορκωμοσία του στο Σώμα Ασφαλείας. Ωστόσο το πιστοποιητικό δεν θα αποτελεί απόδειξη της τρέχουσας υπηρεσιακής του κατάστασης.

Εργοδότης ή δημόσια υπηρεσία που λαμβάνει πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα μπορεί να ελέγχει ηλεκτρονικά αν είναι αυθεντικό μέσω gov.gr χρησιμοποιώντας τον αριθμό ταυτοποίησης που αναγράφεται στο έγγραφο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον επικύρωση.

