Η γνώση του ποιο υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε έργο καθορίζει αν μια κατασκευή θα παραμείνει σταθερή για χρόνια.

Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε τους όρους «τσιμέντο» και «σκυρόδεμα» (ή μπετόν) σαν να πρόκειται για το ίδιο ακριβώς πράγμα.

Στην πραγματικότητα, όμως, τα δύο αυτά υλικά έχουν εντελώς διαφορετικές χρήσεις στις κατασκευές. Η σχέση τους μοιάζει με αυτή του τετραγώνου και του ορθογωνίου: το τσιμέντο είναι απλώς ένα από τα συστατικά που περιέχονται στο σκυρόδεμα.

Το τσιμέντο λειτουργεί ως το συνδετικό υλικό που κρατάει ενωμένο όλο το μείγμα. Το σκυρόδεμα, από την άλλη, δημιουργείται όταν το τσιμέντο αναμειχθεί με νερό, άμμο και αδρανή υλικά, όπως το χαλίκι ή η σπασμένη πέτρα. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάμειξης είναι ένα τελικό υλικό ασύγκριτα πιο ισχυρό και ανθεκτικό από το σκέτο τσιμέντο.

Πού χρησιμοποιείται το μπετόν

Το σκυρόδεμα αποτελεί τη βάση για μεγάλες κατασκευές, όπως δρόμους, θεμέλια κτιρίων, τοίχους αντιστήριξης, αυλές και διαδρόμους. Έχει την ιδιότητα να αντέχει φορτία χιλιάδων κιλών και δεκαετίες καθημερινής καταπόνησης. Μια τυπική αναλογία μείγματος αποτελείται από περίπου 75% άμμο και αδρανή υλικά και 25% τσιμέντο και νερό (συχνά εφαρμόζεται και ο εμπειρικός κανόνας 4-2-1 για τα συστατικά).

Όταν το τσιμέντο έρχεται σε επαφή με το νερό, προκαλείται μια χημική αντίδραση που δημιουργεί ένωση πυριτικού ασβεστίου. Αυτή η αντίδραση «δένει» το μείγμα και χαρίζει στο μπετόν τη θρυλική του ανθεκτικότητα. Επιπλέον, όσο είναι υγρό μπορεί να χυτευθεί σε οποιοδήποτε σχήμα, ενώ με την προσθήκη οπλισμού (σιδήρου) γίνεται ακόμη πιο ανθεκτικό στις πιέσεις και τις ρωγμές.

Πότε είναι προτιμότερο το σκυρόδεμα και πότε το τσιμέντο;

Το σκέτο τσιμέντο είναι ένα πιο εξειδικευμένο υλικό και σαφώς λιγότερο ανθεκτικό από το μπετόν. Παράγεται από τη θέρμανση ασβεστόλιθου, αργίλου, σιδηρομεταλλεύματος και άλλων ορυκτών σε ειδικούς κλιβάνους στους 1.480°C, και στη συνέχεια αλέθεται σε μια λεπτή σκόνη.

Όταν η σκόνη αυτή αναμειχθεί με νερό, μετατρέπεται σε μια πανίσχυρη κολλητική πάστα που σταδιακά σκληραίνει. Είναι ιδανικό για μικροεπισκευές, δημιουργία διακοσμητικών πλακών, γλαστρών, πλακιδίων, καθώς και για τη δημιουργία κονιάματος (λάσπης) για το χτίσιμο τούβλων.

Το τσιμέντο είναι πιο οικονομικό και πολύ πιο εύκολο στη χρήση από το σκυρόδεμα, όμως στερείται της μακροπρόθεσμης αντοχής που απαιτείται για κατασκευές υψηλής καταπόνησης. Δεν μπορεί να μείνει ανέπαφο για δεκαετίες κάτω από βαρύ φορτίο και συνεχή έκθεση στα στοιχεία της φύσης.

Συμπέρασμα: Το τσιμέντο είναι η καλύτερη επιλογή για γρήγορες, μικρής κλίμακας επισκευές και μερεμέτια, ενώ το σκυρόδεμα (μπετόν) παραμένει η μοναδική αξιόπιστη λύση για δομές και επιφάνειες που είναι φτιαγμένες για να αντέξουν στον χρόνο.

Πηγή: slashgear.com