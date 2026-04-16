Συνεργεία καθαρίζουν την περιοχή ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην περιοχή.

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Κυψέλης ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, όταν από πηγάδι σε αυλή πολυκατοικίας, άρχισε να αναβλύζει ένα παχύρρευστο υλικό, το οποίο έμοιαζε με υγρό τσιμέντο.

Το υλικό κατέληξε στον δρόμο, με το ύψος του σε ορισμένα σημεία να φτάνει ακόμη και τα 50 εκατοστά, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανές. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εύβοιας, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων από την οδό Σκύρου.

Από το πρωί της Πέμπτης, στο σημείο βρίσκονται τεχνικά συνεργεία και ειδικά κλιμάκια με τη συνδρομή μηχανικών, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια του φαινομένου και να ταυτοποιήσουν το υλικό. Αν και αρχικά έμοιαζε με τσιμέντο, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο, ένα γεωλογικό πέτρωμα που συναντάται ευρέως στο υπέδαφος της Αττικής.

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, υπό φυσιολογικές συνθήκες, είναι συμπαγής και σταθερός. Ωστόσο, όταν έρθει σε επαφή με νερό ή διαταραχθεί από υπόγειες εργασίες, μπορεί να χάσει τη συνοχή του και να μετατραπεί σε μια παχύρρευστη, σχεδόν ρευστή μάζα. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στους μηχανικούς μεγάλων έργων και μπορεί να οδηγήσει σε εκτόνωση υλικού προς την επιφάνεια, ιδιαίτερα σε σημεία όπου το έδαφος παρουσιάζει αδυναμίες.

Η εκσκαφή για τα έργα του Μετρό μπορεί να επηρέασε το έδαφος

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και τα έργα της γραμμής 4 του Μετρό, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Για τη διάνοιξη των σηράγγων χρησιμοποιούνται σύγχρονοι μετροπόντικες, που κινούνται σε βάθη 30 έως 35 μέτρων, διασχίζοντας διαφορετικά γεωλογικά στρώματα. Κατά τη λειτουργία τους, οι μηχανές αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην εκσκαφή, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν τη σήραγγα με την τοποθέτηση τσιμεντένιων δακτυλίων.

Παρά τα προηγμένα τεχνικά μέσα, η διαδικασία εκσκαφής μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες του υπεδάφους. Σύμφωνα με ειδικούς, η πίεση από τις εργασίες ή η παρουσία υπόγειων υδάτων ενδέχεται να συνέβαλαν στην άνοδο του υλικού προς την επιφάνεια, πιθανώς μέσω θεμελίων παλαιών κτηρίων ή άλλων ευάλωτων σημείων.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της περιοχής, με στόχο την πλήρη απομάκρυνση του υλικού και την αποφυγή νέων περιστατικών.