H αμυντική χειροβομβίδα εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τον εντοπισμό χειροβομβίδας σε μπαλκόνι διαμερίσματος στην περιοχή της Κυψέλης. Το επικίνδυνο εύρημα εντοπίστηκε στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δρόμου, που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε οικίες στην Κυψέλη και τα Πατήσια, οι αστυνομικοί εντόπισαν την αμυντική χειροβομβίδα επιμελώς κρυμμένη σε μπαλκόνι διαμερίσματος, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα κατεργασμένη κάνναβη και δεκάδες ναρκωτικά δισκία, καθώς και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και κινητά τηλέφωνα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για κατοχή εκρηκτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μάλιστα, σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τυχόν διασυνδέσεις με ευρύτερα κυκλώματα εγκληματικότητας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μονοήμερη (20-4-2026) επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (STREET CRIMES) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με οικίες όπου εντοπίζεται εγκληματική δραστηριότητα, απογευματινές ώρες της 20-4-2026 και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οικίες στις περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εντός των εν λόγω οικιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

αμυντική χειροβομβίδα, επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι διαμερίσματος,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-27- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-43- ναρκωτικά δισκία και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Αποτέλεσμα των στοχευμένων ελέγχων ήταν η σύλληψη -3- αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 20 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για κατοχή χειροβομβίδας από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον σε βάρος του 28χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.