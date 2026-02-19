Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται.

Άγνωστοι πέταξαν τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών στον Κορυδαλλό.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που εντόπισαν υπολείμματα της χειροβομβίδας και την περόνη.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.