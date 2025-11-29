Συνελήφθη 36χρονος για την έκρηξη σε κατάστημα στα Σεπόλια τον Αύγουστο.

Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε μπαρ στα Σεπόλια, για την οποία συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός, ενώ ο συνεργός του είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχαν τραυματιστεί δύο άτομα.

Στα πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και έχει αποτυπωθεί η στιγμή της επίθεσης, ο 36χρονος Παλαιστίνιος βγάζει από μία σακούλα την χειροβομβίδα, στη συνέχεια προσεγγίζει το κατάστημα και από έξω πετάει στο εσωτερικό του την χειροβομβίδα.

Δύο θαμώνες πετάγονται έξω τρέχοντας ενώ ακολουθούν τραυματισμένοι ο ιδιοκτήτης και ένας ακόμη πελάτης που δεν πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως.

Ακολούθως ο δράστης τρέπεται σε φυγή στα γύρω στενά.

Για τον εντοπισμό του 36χρονου, βραδινές ώρες χθες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Η ανακοίνωση τη ΕΛΑΣ

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται πως: «Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Σεπολίων Αττικής. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μεταμεσονύχτιες ώρες της 5-8-2025 δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και ο ένας εξ αυτών προχώρησε σε ρίψη χειροβομβίδας στο εσωτερικό του, προκαλώντας -μεταξύ άλλων- τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη. Ακολούθησε ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης, κατά την οποία συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ από την περαιτέρω εμπεριστατωμένη έρευνα ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες δύο αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι: «Για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, βραδινές ώρες της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -0,4- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μία πλαστική πίπα («bong») με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες. Επισημαίνεται ότι, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».