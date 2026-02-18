Την δημιουργία 8 νέων φυλακών ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε την εκτέλεση βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού ως «επικίνδυνη και ανησυχητική», προαναγγέλλοντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών και την οριστική απομάκρυνση του Κορυδαλλού από τον οικιστικό ιστό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η εμβληματική φυλακή του Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, με τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου να τοποθετείται γύρω στο 2030. Η μετακόμιση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που περιλαμβάνει συνολικά 8 νέα σωφρονιστικά καταστήματα, με τις διαδικασίες να «τρέχουν» ήδη σε Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Ιωάννινα, Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία.

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους. Η κατάσταση με τον υπερπληθυσμό λόγω της αυστηροποίησης της νομοθεσίας είναι οριακή», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία φυλακή που λειτούργησε ήταν αυτή της Δράμας, η οποία χρειάστηκε μια δεκαετία προετοιμασίας.

Ως άμεσο μέτρο για τον περιορισμό του πληθυσμού στα κελιά, ο υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι) μέσα στις επόμενες ημέρες. Το μέτρο θα αφορά κρατούμενους με ήπιες ποινές, οι οποίοι, κατόπιν δικαστικής απόφασης, θα εκτίουν την ποινή τους κατ' οίκον αντί για τη φυλακή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghyobbyrkep?integrationId=40599y14juihe6ly}