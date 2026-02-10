Προειδοποίηση για τα deepfake, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «προειδοποιεί» για κυβερνοεπίθεση και «καλεί» τους πολίτες να κατεβάσουν τις ασφάλειες και να κλείσουν τα κινητά τους για 48 ώρες. Πρόκειται βέβαια για deepfake.

Στο βίντεο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη «μιλά» για σοβαρό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης που στοχεύει ηλεκτρονικές συσκευές πολιτών. «Τα δεδομένα σας δεν είναι ασφαλή. Συστήνεται να κατεβάστε τις ασφάλειες του σπιτιού και να απενεργοποιήσετε τα κινητά για 48 ώρες», ακούγεται να λέει.

Πρόκειται για βίντεο που δημιουργήθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, εξηγεί στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Τα deepfake μπορούν να παραπλανήσουν εμφανίζοντας ανθρώπους να λένε ή να κάνουν κάτι που δεν συνέβη ποτέ», τονίζει και συμβουλεύει τους πολίτες: «Πριν πιστέψετε ή κοινοποιήσετε ένα βίντεο, ελέγξτε την πηγή, αναζητείστε επίσημη διαβεβαίωση και μη βασίζεστε μόνο στην εικόνα ή τη φωνή».

{https://x.com/chrisochoidis/status/2021182241745817685}

Με την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο ξεκίνησε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην Εθνική Πινακοθήκη, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

«Το εισαγωγικό βίντεο ανέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το καλό, όσο και για το κακό, αποτυπώνοντας ρεαλιστικά τις δυνατότητες παραπλάνησης, χειραγώγησης και τρομοκράτησης των πολιτών», επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, για να ενισχύσουμε τη συλλογική μας άμυνα, να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία θα παραμείνει σύμμαχος δικός μας, της κοινωνίας και της δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση των διαδικτυακών απατών, επισημαίνοντας πως τα deepfake βίντεο αλλοιώνουν την πραγματικότητα, ενώ το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του οργανωμένου εγκλήματος, με διεθνή χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι, τα εγκληματικά δίκτυα, διαρκώς απεργάζονται τρόπους για να πλήξουν τους πολίτες, τα συμφέροντά τους, τη ζωή τους, τις κρίσιμες υποδομές, ενώ το διαδίκτυο και η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνουν καθοριστικά, πλέον, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, ζούμε, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους, όμως η κακόβουλη αξιοποίησή του δημιουργεί νέες σύνθετες απειλές.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθύμισε ότι το κέντρο διαχείρισης διαδικτυακού κινδύνου Cyber Alert -με τον πενταψήφιο αριθμό 11188- λειτουργεί όλο το 24ωρο και σημείωσε πως το 2025 δέχθηκε 38.000 κλήσεις, ενώ οι ιστοσελίδες cyberalert.gr και cyberkid.gr είχαν 180.000 επισκέψεις.