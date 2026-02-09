Την είδηση έκανε γνωστή η Αλεξάνδρα Νίκα μέσα από δημοσίευσή της στο Instagram.

Τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους περιμένουν η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, με την σύζυγο του τραγουδιστή να κάνει γνωστή την χαρμόσυνη είδηση μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Νίκα, δημοσίευσε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ένα βίντεο με τρυφερές στιγμές του τραγουδιστή με το γιο τους, ενώ στο τελευταίο στιγμιότυπο εμφανίζεται η ίδια με φουσκωμένη κοιλίτσα και το Βασίλη να την φιλά, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την εγκυμοσύνη της.

Υπενθυμίζεται, ότι το πρώτο τους παιδάκι, ο Βασίλης, ήρθε στη ζωή τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούλιο του 2025, σε στενό οικογενειακό – φιλικό κύκλο.