Τώρα οι δημιουργοί ζητούν από τη Μελάνια Τραμπ να αφαιρέσει τη μουσική.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Αόρατη Κλωστή», Paul Thomas Anderson, και ο Jonny Greenwood των Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθεί ένα μουσικό κομμάτι από το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ «Μελάνια», το οποίο γράφτηκε για την ταινία του 2017.

Ο Greenwood έγραψε τη μουσική της οσκαρικής ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις αλλά η παραγωγή της «Μελάνια» δεν πήραν άδεια για να τη χρησιμοποιήσουν.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από την «Αόρατη Κλωστή» έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ «Μελάνια»,» ανέφεραν οι δυο τους σε μια δήλωση, την οποία έλαβε το Variety από τον εκπρόσωπο του Greenwood.

«Ενώ ο Jonny Greenwood δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η Universal δεν συμβουλεύτηκε τον Jonny σχετικά με τη χρήση της μουσικής από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του με τον συνθέτη. Ως αποτέλεσμα, ο Jonny και ο Paul Thomas Anderson ζήτησαν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ».

Το ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Brett Ratner έχει κερδίσει 13,35 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μετά από δύο Σαββατοκύριακα κυκλοφορίας, ένα αξιοσημείωτο ποσό για ένα ντοκιμαντέρ που δεν αφορά τη φύση, τη μουσική παρά μόνο την Πρώτη Κυρία.

Ωστόσο, το «Μελάνια» κόστισε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ντοκιμαντέρ στην ιστορία. Η Amazon MGM δαπάνησε συνολικά 75 εκατ. δολάρια, 40 εκατ. για τα δικαιώματα και 35 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα μάρκετινγκ για τους κινηματογράφους. Αυτά είναι πρωτοφανή έξοδα, δεδομένου ότι τα ντοκιμαντέρ δεν αποτελούν παραδοσιακά κινητήρια δύναμη για μεγάλα έσοδα στο box office.

Τα τελευταία 25 χρόνια, ο Greenwood είναι πιο ενεργός ως συνθέτης ταινιών από ό,τι ως μουσικός της ροκ. Έχει γράψει για 12 ταινίες, ανάμεσά τους και οι οσκαρικές του Paul Thomas Anderson «Η Μία μάχη μετά την άλλη», υποψήφια για 13 Όσκαρ, το «Θα χυθεί αίμα», υποψήφιο για 8 Όσκαρ, κέρδισε δύο το ένα καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον Ντάνιελ Ντέι Λιούιw, το «Έμφυτο Ελλάτωμα» επίσης υποψήφιο για 2 Όσκαρ και το «Πίτσα Γλυκόριζα», υποψήφιο για 3 Όσκαρ.

Με πληροφορίες του Variety