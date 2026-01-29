Η προπώληση για την ταινία της Μελάνια Τραμπ είναι σχεδόν ανύπαρκτη, λένε οι ειδικοί.

Η ταινία «Μελάνια» της Μελάνια Τραμπ βγαίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σε κινηματογράφους σε όλον τον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για sold out στα εισιτήρια και καλεί όλους να σπεύσουν να αγοράσουν αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι η ταινία έχει εξευτελιστική προπώληση.

Πριν από λίγες μέρες, ξεκίνησε μία φήμη ότι στη Βρετανία πούλησε μόνο ένα εισιτήριο - δεν ήμουν εγώ. Η φήμη αυτή δεν είναι ακριβώς αληθής αλλά όχι και τελείως ψευδής, Και εξηγώ:

Η αλήθεια είναι ότι η «Μελάνια» δεν πούλησε μόνο ένα εισιτήριο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ευρέως διαδεδομένος ισχυρισμός προέρχεται από τον Tim Richards, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vue, ο οποίος δήλωσε ότι είχε πωληθεί μόνο ένα εισιτήριο για μια συγκεκριμένη προβολή στις 3:10 μ.μ. στο Vue Islington την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ημέρα παγκόσμιας πρεμιέρας.

Ωστόσο, η ευρύτερη εικόνα είναι αρκετά ζοφερή. Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, πολλοί κινηματογράφοι στη Βρετανία ανέφεραν ότι δεν πούλησαν εισιτήρια. Το Cineworld τα πήγε ελαφρώς καλύτερα και το Wandsworth πούλησε μόνο τέσσερα εισιτήρια, ενώ το Broughton πέντε. Η «Μελάνια» κάνει πρεμιέρα σε πάνω από 100 κινηματογράφους στη Βρετανία και αυτού του είδους και η προπώληση είναι αν μη τι άλλο ενδεικτική της αποστροφής του κοινού σε μία ταινία από, για και με τη Μελάνια Τραμπ πρωταγωνίστρια.

Και αν και η φήμη για το «ένα εισιτήριο» είναι τεχνικά λάθος, η αλήθεια είναι ότι η ζήτηση για την ταινία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Ανύπαρκτη και στη γενέτειρα του Τραμπ

Το Newsweek μεταφέρει πως μόνο στη γενέτειρα του Τραμπ η ταινία έχει κάνει προπώληση μόλις 13%. Αυτό σημαίνει ότι στο Παλμ Μπιτς, δίπλα στο Μαρ- α- λάγκο του Τραμπ, και στον κινηματογράφο Palm Beach Regal Royal, το Σαββατοκύριακο πωλήθηκαν μόνο 234 από τα συνολικά 1.770 διαθέσιμα εισιτήρια.

Την πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων την περασμένη Παρασκευή πωλήθηκαν 181 από τα 590 διαθέσιμα εισιτήρια.

Την «έφαγαν τα κυκλώματα» τη Μελάνια

Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι οι κινηματογράφοι στη Νότια Αφρική δεν θα προβάλουν το ντοκιμαντέρ για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.Ο νοτιοαφρικανικός διανομέας Filmfinity αποφάσισε να μην το κυκλοφορήσει, δήλωσε ο επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ στους New York Times και στο News24 με έδρα τη Νότια Αφρική. Η εταιρεία δεν ήταν σαφής για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Αφρικής έχουν επιδεινωθεί σοβαρά τον τελευταίο χρόνο. «Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, έχουμε λάβει την απόφαση να μην προχωρήσουμε σε κινηματογραφική προβολή στην περιοχή», δήλωσε ο Thobashan Govindarajulu της Filmfinity, σύμφωνα με τους New York Times. Στο News24 επισήμανε ότι η απόφαση ελήφθη «δεδομένου του τρέχοντος κλίματος» χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.

Πόσο κόστισε η «Μελάνια»

Η ταινία ωστόσο φαίνεται πως κόστισε πολλά, πάρα πολλά. Τα Amazon MGM Studios φέρονται να πλήρωσαν 40 εκατ. δολάρια για να αποκτήσουν τα δικαιώματα και έδωσαν άλλα 35 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο μάρκετινγκ. Έτσι, συνολικά έχουν ξοδέψει περίπου 75 εκατ. δολάρια για τη «Μελάνια». Αυτή η δαπάνη μέχρι στιγμής έχει γίνει κυρίως στις ΗΠΑ, με τηλεοπτικά σποτ, διαφημιστικές πινακίδες και την εξαγορά του χώρου εκδηλώσεων The Sphere στο Λας Βέγκας. Ακόμη και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις της βιομηχανίας, ωστόσο, δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο έναρξης στις ΗΠΑ θα κυμαίνεται μεταξύ 1 - 5 εκατ. δολαρίων.

Απαισιόδοξα είναι και τα μηνύματα από την κριτική. Το Rotten Tomatoes δίνει 63% πιθανότητες να λάβει βαθμολογία κάτω από 20% η ταινία. Και δεν την έχουν δει ακόμα.

Έτσι για τη σύγκριση: το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ στο αμερικανικό box office, η ταινία Fahrenheit 9/11 του Μάικλ Μουρ για τον πόλεμο στο Ιράκ του 2004, απέφερε 24 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής. Το 2024, το Am I Racist?, ένα ψευτοντοκιμαντέρ που σατιρίζει πρωτοβουλίες συμπερίληψης, συγκέντρωσε 12,3 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Σαββατοκύριακου ύψους 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και η Ελλάδα

Πάντως με μία μικρή έρευνα, η ταινία δεν προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες. Τουλάχιστον όχι στις μεγάλες κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρας της Παρασκευής. Άρα από Ελλάδα, 0 εισιτήρια για τη «Μελάνια». Πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες ακόμα, αναφέρουν όμως ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα διοργανώσει ιδιωτική προβολή για την ταινία. Μένει να δούμε ποιος θα πάει.

Για τους φανς ωστόσο και τους ανυπόμονους παραθέτω το τρέιλερ:

