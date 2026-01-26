Ο Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε το Σάββατο ειδική προβολή για τη ταινία της Μελάνια στον Λευκό Οίκο.

Πολλά μπορεί να πει κάποιος για τον Ντόναλντ Τραμπ, σίγουρα όχι ότι δεν είναι υποστηρικτικός σύζυγος. Κάνει προώθηση της ταινίας της Μελάνια Τραμπ, και με το παραπάνω.

Στην τελευταία του ανάρτηση επιμένει ότι η ταινία «Μελάνια» είναι «must see» και καλεί όλους να αγοράσουν εισιτήρια γιατί όπως λέει εξαντλούνται γρήγορα. Δίνει και το ανάλογο link στην Amazοn, την εταιρεία που έχει χρηματοδοτήσει την ταινία.

{https://twitter.com/realDonaldTrump/status/2015833393917747502}

Και επειδή η αγάπη του δεν σταματά εκεί διοργάνωσε το Σάββατο το βράδυ μία ειδική προβολή για συγγενείς και φίλους. Μάλιστα οι φήμες λένε ότι κανείς εκτός από την πρωταγωνίστρια, τον σκηνοθέτη της και κάποιους από την παραγωγή δεν είχαν δει προηγουμένως την ταινία. Ούτε ο πρόεδρος.

{https://twitter.com/MELANIATRUMP/status/2015597246239137822}

Την ώρα που οι ΗΠΑ πλήττονται από ιστορικές χιονοκαταιγίδες και από διαδηλώσεις για τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολις, ο Λευκός Οίκος είχε διοργανώσει ειδική προβολή με απαραίτητο επίσημο ένδυμα. Όλοι οι φανς βρέθηκαν εκεί, δηλαδή περίπου 70 VIP καλεσμένοι.

Ανάμεσά τους η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, οι CEO του Zoom Έρικ Γιουάν, της Apple Τιμ Κουκ, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης Λιν Μάρτιν, της AMD Λίζα Σου, ο Μαρκ Τάισον, η κοσμική και κληρονόμος της Fiat Άτσι Ανιέλι, ο γκουρού αυτοβοήθειας Τόνι Ρόμπινς, ο Μάικ Τάισον, ο σχεδιαστής μόδας Άνταμ Λίπες και η φωτογράφος Έλεν φον Ούνβερθ, η οποία έκανε την αφίσα της Μελάνια, για την ταινία.

Παρών ήταν και ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ για την προβολή της πρώτης του ταινίας μία δεκαετία μετά τις καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση.

Το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ, που χρηματοδοτείται από την Amazon και κάνει πρεμιέρα σε εθνικό επίπεδο στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου και παρακολουθεί 20 ημέρες από τη ζωή της Μελάνια από την προεδρική εκστρατεία του Τραμπ το 2025 έως την ημέρα της ορκωμοσίας.

Τους καλεσμένους υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο η στρατιωτική μπάντα με διάσημες μελωδίες ταινιών και το «Melania's Waltz», ένα τραγούδι που συνέθεσε για την ταινία ο Τόνι Νάιμαν. Η Μελάνια Τραμπ είχε φροντίσει και για τα κεράσματα. Οι καλεσμένοι φεύγοντας πήραν ασπρόμαυρα αναμνηστικά κουτιά ποπ κορν, συλλεκτικά εισιτήρια προβολής και «μπισκότα για το σπίτι» που έφεραν το όνομα της Μελάνια. Επίσης, πήραν ως δώρο και συλλεκτική έκδοση από το βιβλίο της Μελάνια Τραμπ με τον τίτλο «Μελάνια».

Παρά την κριτική, η Μελάνια φάνηκε ευχαριστημένη με την εκδήλωση, και έγραψε σε μήνυμά της στο Χ ότι είναι «βαθιά ευγνώμων» για τη βραδιά.

{https://twitter.com/MELANIATRUMP/status/2015473994863153359}

Σημειώνεται ότι η Μελάνια, μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και 1.000 άλλους καλεσμένους, θα παραστούν επίσης στην πρεμιέρα της ταινίας την Πέμπτη το βράδυ στο Κέντρο Κένεντι της Ουάσινγκτον, ενώ η ταινία θα προβληθεί και σε 20 πόλεις σε όλη τη χώρα.

