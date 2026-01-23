Η ταινία «Μελάνια» θα έχει διάρκεια 104 λεπτά και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου,

Ο ενθουσιασμός περισσεύει στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την προώθηση της ταινίας «Μελάνια».

«Αντίστροφη μέτρηση: 7 ημέρες μέχρι ο κόσμος να γίνει μάρτυρας μιας αξέχαστης, παρασκηνιακής ματιάς σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της εποχής μας» γράφει σε ανάρτησή του στα social media ο Αμερικανός πρόεδρος.

«It' the final countdown», που έλεγαν και οι Europe, για την ταινία με πρωταγωνίστρια, μοντέρ, υπεύθυνη φωτισμού, μάρκετινγκ και έμφυτο ταλέντο την πρώτη Κυρία.

{https://twitter.com/realDonaldTrump/status/2014772963719991311}

Μελάνια, η ταινία

Η Τέχνη έχει αγαπηθεί, μισηθεί, υπερεκτιμηθεί, παρεξηγηθεί πολλές φορές. Κυρίως όμως έχει υποφέρει. Από αδαείς και από ασεβείς. Και τώρα ήρθε η στιγμή της Μελάνια Τραμπ για αφήσει το δικό της στίγμα (ή σμήγμα καλύτερα) στον κινηματογράφο.

Η ταινία - ντοκιμαντέρ «Μελάνια» βγαίνει τους κινηματογράφους. Η πρώτη αντίδραση είναι «γιατί;». Η αυθόρμητη απάντηση είναι επειδή είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και μπορεί. Και αν κάποιος έχει ήδη σκεφτεί ότι «άσε να δούμε πρώτα, μην προδικάζουμε», παραθέτω τα εξής:

Τι ξέρουμε για την ταινία (και καλό θα ήταν να μην ξέρουμε)

Από τη μουσική, μέχρι την κινηματογράφηση, τον φωτισμό, το μάρκετινγκ και ακόμη πιο πέρα, η Μελάνια Τραμπ έχει σχεδιάσει «κάθε στοιχείο» της επερχόμενης πρώτης της ταινίας, με τον απόλυτα αυτοαναφορικό τίτλο. Ο ατζέντης και αποκλειστικός ανώτερος σύμβουλός της δήλωσε στο Fox News Digital ότι η συμμετοχή της στην υλοποίηση του οράματός της ήταν «απαράμιλλη».

Η «Μελάνια» θα έχει διάρκεια 104 (χορταστικά) λεπτά και πρόκειται να βγει στις 30 Ιανουαρίου, σε κινηματογράφους σε όλη τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και αλλού. Αλλά το προηγούμενο βράδυ, στις 29 Ιανουαρίου - ως είθισται εξάλλου- θα τελεστούν επίσημες εκδηλώσεις για την πρεμιέρα σε όλες τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η «πρωταγωνίστρια» θα παραστούν στην πρεμιέρα της ταινίας στο πρόσφατα μετονομασμένο Κέντρο Τραμπ - Κένεντι στην Ουάσινγκτον.

Πρεμιέρες θα πραγματοποιηθούν επίσης στη Νέα Υόρκη, το Φοίνιξ, τη Σολτ Λέικ Σίτι, το Σικάγο, το Μαϊάμι, το Σαν Ντιέγκο, το Νάσβιλ του Τενεσί, το Ορλάντο της Φλόριντα, την Κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, το Σαν Φρανσίσκο/Πάλο Άλτο, τη Μινεάπολη, τη Φιλαδέλφεια, το Ντένβερ, το Ντιτρόιτ, το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, τη Βοστώνη, το Ώστιν του Τέξας, το Χιούστον, το Λας Βέγκας, το Ντάλας και το Λος Άντζελες.

Στελέχη της Amazon, που έχει αγοράσει τα δικαιώματα, θα παραστούν στις πρεμιέρες της ταινίας επίσης. Ο Μαρκ Μπέκμαν, ατζέντης της πρώτης Κυρίας, αποκλειστικός ανώτερος σύμβουλος και δεξί της χέρι, δήλωσε στο Fox News Digital ότι «η εμπλοκή της και η συμμετοχή της σε αυτήν την ταινία είναι απαράμιλλη. Είναι πλήρως αφοσιωμένη, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την δημιουργική κατεύθυνση σε όλα τα σημεία. Όπως όλοι γνωρίζουν, η πρώτη Κυρία είναι ένα πολύ "οπτικό" άτομο, είναι η καλύτερη στην κατηγορία της όσον αφορά το στυλ και το design. Είχε την ιδέα να μπει στη βιομηχανία του κινηματογράφου για πολλά, πολλά χρόνια».

Σχεδόν 130 χρόνια κινηματογράφου χαμένα

Η ιδέα της, όπως είπε, από την αρχή ήταν «να δημιουργήσει μια πολύ πλούσια, κινηματογραφική εμπειρία που δεν μοιάζει με τίποτα από ό,τι έχει δημιουργηθεί το παρελθόν». (Σχεδόν 130 χρόνια κινηματογράφου χαμένα δηλαδή).

«Αυτό δεν είναι ντοκιμαντέρ. Αυτή είναι μια ταινία» πρόσθεσε και εξήγησε ότι σκοπός της ήταν «να δώσει στους θαυμαστές της, στους Αμερικανούς, και σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο την ευκαιρία να δουν τη ζωή μιας πρώτης Κυρίας που ήταν πολύ, πολύ ιδιωτική». Ίσως - ένα πρώτο σχόλιο- έτσι θα έπρεπε να μείνει αλλά...

Η ταινία θα δείξει στο κοινό τις επιχειρήσεις της πρώτης Κυρίας, τις φιλανθρωπικές της προσπάθειες και την οικογενειακή της ζωή. Όλα, ενώ προετοιμαζόταν να γίνει για δεύτερη φορά πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. «Φέρνει το κοινό σε συγκεκριμένες στιγμές αλληλεπιδρώντας με τον σύζυγό της» ανέφερε ο ατζέντης της: τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ για την ασφάλεια, γεωπολιτικές στιγμές, στιγμές με παγκόσμιους ηγέτες, και φυσικά πολλή μόδα.

«Η Vogue δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη μόδα της πρώτης Κυρίας»

Ο Μπέκμαν πρόσθεσε: «Το αποκαλώ έκρηξη μόδας. Η Vogue δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη μόδα της πρώτης κυρίας. Είναι αναμφισβήτητα η πιο μοντέρνα πρώτη Κυρία στην ιστορία». Ιεροσυλία...

Ο Μπέκμαν περιέγραψε λεπτομερώς τις αρχικές διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε με μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η οποία τελικά αγόρασε τα δικαιώματα. Σύμφωνα με το Fox News Digital η Disney, Netflix και η Paramount προσπάθησαν να αποκτήσουν τα αποκλειστικά δικαιώματα της ταινίας, αλλά η Amazon και η MGM υπέβαλαν την υψηλότερη προσφορά, αγοράζοντας την άδεια για την ταινία έναντι 40 εκατ. δολαρίων, η μεγαλύτερη συμφωνία για ντοκιμαντέρ στην ιστορία.

{https://www.youtube.com/watch?v=dxXJAqOU00g}

Η απόφαση να επιλέξει την Amazon δεν ήταν «μόνο για την οικονομική τους προσφορά, αλλά επειδή είχαν την πιο εντυπωσιακή ομάδα για αυτό που ήθελε να δημιουργήσει η πρώτη Κυρία - μια ποιοτική ταινία στους κινηματογράφους και αργότερα, τη σειρά ντοκιμαντέρ». Δεύτερο σχόλιο: γιατί δεν υπάρχει σωτηρία...

Έμφυτο ταλέντο ...στα πάντα

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Μπρετ Ράτνερ, σκηνοθέτης της σειράς ταινιών «Rush Hour» και εμπλεκόμενος στο κίνημα MeToo. «Ο Μπρετ Ράτνερ έχει εκπλαγεί, είπε ότι είναι σαν η κυρία Τραμπ να εργάζεται στο Χόλιγουντ όλη της τη ζωή, είναι έμφυτο ταλέντο», εξήγησε ο Μπέκμαν. Και - ως έμφυτο ταλέντο στον πολύπαθο κινηματογράφο- συμμετείχε και στο μοντάζ, τη διόρθωση των χρωμάτων και την επιλογή όλων των τραγουδιών για την ταινία.

Επίσης, δημιούργησε το τρέιλερ με τον σκηνοθέτη και την ομάδα της Amazon, τις διαφημίσεις, καθώς και την έντυπη καμπάνια. Ακόμα και στον καθεδρικό ναό Ντουόμο στη Φλωρεντία...κρεμάστηκε.

Επίσης η ταλαντούχα Μελάνια έχει φροντίσει και για συλλεκτικά κουτιά ποπ κορν, για την ταινία.

Η πρεμιέρα της ταινίας έρχεται ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της, με τον (επίσης ευφάνταστο) τίτλο «Μελάνια». Μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων το 2024, η πρώτη Κυρία δήλωσε στο Fox News Digital ότι η συγγραφή της ιστορίας της ήταν «ένα καταπληκτικό ταξίδι γεμάτο συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα». Και έτσι για να αποτελειώσει και τον κόσμο της φωτογραφίας, η Μελάνια κυκλοφόρησε το βιβλίο της μαζί με μια ειδική συλλεκτική έκδοση που περιλαμβάνει φωτογραφίες που επέλεξε η ίδια, πολλές από τις οποίες τράβηξε η ίδια, από το σπίτι της και από διάφορα ταξίδια που έχει κάνει σε όλο τον κόσμο.

Συμπέρασμα: τρίζουν τα κόκαλα του Ογκίστ και Λουί Λιμιέρ, κλαίνε τα φετινά Όσκαρ...