Οι δηλώσεις για Τραμπ και Ισραήλ έγιναν στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Απίστευτες δηλώσεις έκανε στη κρατική τηλεόραση του Ιράν κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αποκαλώντας «Σατανά» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γιάχια Ραχίμ Σαφάβι ανέφερε χαρακτηριστικά «Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ», συμπληρώνοντας πως είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».

{https://x.com/i24NEWS_FR/status/2031837108269175263}

Στη συνέχεια στράφηκε εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας «Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα εξ αυτών μπορεί μόνο να παραμείνει. Αυτό που θα παραμείνει είναι το Ιράν και αυτό που θα καταστραφεί είναι το σιωνιστικό καθεστώς».