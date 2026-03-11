Αλλαγή προγράμματος στον ΣΚΑΙ. Το βράδυ της Τετάρτης θα προβληθεί η δραματική περιπέτεια «ΟΚΕΫ, ΦΙΛΕ» που πρωταγωνίστησε ο Γιώργος Μαρίνος.

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος, ο αγαπημένος showman. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Μαρτίου, ο ΣΚΑΙ θα αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαρίνο, τροποποιώντας το πρόγραμμά του και προβάλλοντας απόψε, στις 23.15, την δραματική περιπέτεια «ΟΚΕΫ, ΦΙΛΕ» στην οποία, ο αγαπητός ηθοποιός πρωταγωνίστησε το 1974.

Σε αυτήν ο Γιώργος Μαρίνος υποδύεται έναν τραγουδιστή ο οποίος πηγαίνει στην Αμερική ελπίζοντας να κάνει καριέρα. Εκεί βρίσκεται μπλεγμένος σε μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Αρνείται να μπει σε αυτό το κύκλωμα και στην προσπάθειά του αυτή τον στηρίζει μια κοπέλα (Κάτια Δανδουλάκη).

Ο νεαρός θα καταφέρει, με πολλές δυσκολίες και με τη βοήθεια ενός αδίστακτου και ιδιοτελή μάνατζερ, να κάνει καριέρα και να πλουτίσει. Όταν όμως στην εκμετάλλευση από τον μάνατζέρ του θα προστεθούν κι οι απειλές της μαφίας, ο επιτυχημένος πλέον τραγουδιστής θα εγκαταλείψει τα πάντα για να γυρίσει στην Ελλάδα.