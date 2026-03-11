Ο Σταμάτης Κραουνάκης, μίλησε στην εκπομπή του «Στούντιο 4» για τη φιλία και την συνεργασία του με τον Γιώργο Μαρίνο.

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε ο Γιώργος Μαρίνος, με την είδηση του θανάτου του, να γίνεται γνωστή σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και του οικείους του.

Το απόγευμα της ίδια μέρας, ο Σταμάτης Κραουνάκης, μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ όπου και θυμήθηκε στιγμές από την φιλία τους και τη μακρά συνεργασία τους.

Μιλώντας στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, τόνισε ότι ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε ιδιαίτερα μοναχικός στη ζωή του, ωστόσο, κατάφερνε να μοιράζει χαρά στους γύρω του.

«Έκλαψα πάρα πολύ το πρωί, αλλά σκέπτομαι ότι ο Γιώργος θα ήθελε σήμερα να γελάμε. Να θυμηθούμε τα αστεία του… Δεν θέλω να πω για τη γενναιοδωρία του. Έζησα πολύ με το Γιώργο, ξέρω σχεδόν τα πάντα… Έμενα στο σπίτι του, έχουμε κάνει ταξίδια μαζί στο εξωτερικό, με πήγε στο Λονδίνο να δω μιούζικαλ για να πάρω ιδέες να του φτιάξω το πρόγραμμα. Ο Γιώργος κοιμόταν 9 το πρωί και εγώ κοιμόμουν… Θέλω να γελάμε σήμερα, γιατί ο Γιώργος αυτό μοίρασε. Μοίρασε χαρά. Ήταν πολύ μόνος του… Όλη του η ζωή ήταν η «Μέδουσα» και το καμαρίνι του».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Σταμάτης Κραουνάκης δεν δίστασε να μοιραστεί ορισμένες από τις κοινές τους εμπειρίες τόσο τις επαγγελματικές, όσο και τις φιλικές τους.

«Ο Γιώργος, ήταν το θέμα πώς θα τον κουρντίσεις. Ένας γλύκας, ένα αριστούργημα. Από το σπίτι του πέρασε το θέατρο όλο… Είχαν αποδεχτεί όλοι ότι ήταν ο Γιώργος… Μπορώ να μιλάω για το Γιώργο τρεις εκπομπές», σημείωσε σε άλλο σημείο.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Σταμάτης Κραουνάκης, απάντησε στα ερωτήματα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου αναφορικά με το ποια ήταν η χαρά του Γιώργου Μαρίνου:

«Η παρέα, οι φίλοι… Τότε έμενα εγώ στο Φάληρο και κατά τις επτά το απόγευμα που ξύπναγε με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε: «Έλα, εμένα ένας μοναχικός άνθρωπος είμαι..», δεν μπορούσες να αντισταθείς στο Γιώργο. Το πρωί έκλαψα γιατί είναι ένα πολύ κομμάτι της ζωής μου. Ήταν και δάσκαλός μου…».

Σε ότι αφορά το θάνατό του ο Σταμάτης Κραουνάκης τόνισε: «Δεν ήθελε το down καθόλου. Με είχε πάρει κάποια στιγμή όταν ήταν στο ίδρυμα και του λέω να έρθω, μου είχε πει όχι, θα σε παίρνω εγώ…».

