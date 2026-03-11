Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τις σχέσεις της οικογένειάς της με τον Μίκη Θεοδωράκη.

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Μαρίνα Σπανού, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μίλησε για άγνωστες πτυχές του εαυτού της και της οικογένειάς της.

Αρχικά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για τη στιγμή που αποφάσισε να βγει στο δρόμο να τραγουδήσει, περιγράφοντας μεταξύ άλλων τη στιγμή που ανακοίνωσε στους γονείς της την απόφασή της:

«Ξυπνάω ένα πρωί και πηγαίνω στο τραπέζι της κουζίνας και λέω «μαμά, μπαμπά, θα βγω στο δρόμο». Εγκεφαλικό. «Τι θα κάνεις παιδί μου;». «Θα βγω στο δρόμο να τραγουδήσω. Το ‘χω σκεφτεί, μην ανησυχείτε καθόλου», τότε μου είπαν να τελειώσω με τις Πανελλήνιες και ότι θα το ξανά συζητούσαμε… με την ελπίδα ότι θα μου περάσει μετά τις Πανελλήνιες».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η πρώτη φορά που αποφάσισε να τραγουδήσει στο δρόμο, δεν ήταν η ιδανική καθώς διαπληκτίστηκε με έναν άλλον μουσικό: «Μου λέει «κοριτσάκι μου, τι κάνεις εδώ; Δεν καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι το δικό μου σημείο;». Παίρνω την κιθάρα μου στον ώμο και ανεβήκαμε σε ένα σημείο που τελικά έγινε το σποτ μου για όλες τις φορές που βγήκα. Εκεί ερωτεύτηκα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzuht6oam2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τη σχέση της οικογένειάς της με τον Μίκη Θεοδωράκη

Σε δεύτερο χρόνο η ερμηνεύτρια μίλησε για τις σχέσεις που διατηρούσε η οικογένειά της με τον Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως περιέγραψε, ο παππούς της από την πλευρά της μαμάς της, ήταν κολλητός φίλος με τον συνθέτη και έφυγαν από τη ζωή την ίδια μέρα: «Ο παππούς μου και ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν κολλητοί φίλοι. Οι παππούδες μου από τη μεριά της μαμάς μου, οι Κύπριοι, επειδή ήταν δημοσιογράφοι και συγγραφείς, είχαν έναν πολύ μεγάλο κύκλο από διανοούμενους. Η γιαγιά μου έχει αλληλογραφίες με την Κική Δημουλά, έκαναν παρέα με τον Ρίτσο και ήταν κολλητοί με τον Μίκη Θεοδωράκη».

Με αφορμή τη συζήτηση, η ερμηνεύτρια τόνισε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικογένειά της, καθώς ήταν εκείνος που έφερε τη μητέρα της στην Ελλάδα όπου τελικά γνώρισε τον μπαμπά της: «Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν αυτός που έφερε τη μητέρα μου στην Ελλάδα και είναι ο λόγος που μάλλον υπάρχω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Ήταν συγκλονιστικό ότι «έφυγαν» την ίδια μέρα ο παππούς μου και ο Μίκης. Λάβαμε τα δύο τηλεφωνήματα απανωτά. Τον γνώρισα μικρή…»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzu67xio8c9?integrationId=40599y14juihe6ly}