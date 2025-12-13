Στη λήξη του έτους συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου συνθέτη.

Θέμα χρόνου είναι πλέον να ανοίξει τις πόρτες του ο μουσειακός χώρος της οικίας Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη, στα Χανιά, στο πατρικό σπίτι του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.

Ο πολιτισμικός θησαυρός που άφησε ως παρακαταθήκη ο Μίκης Θεοδωράκης και η μεταλαμπάδευσή του στις νεότερες γενιές, βρίσκονται στο επίκεντρο του συμποσίου που πραγματοποιείται στα Χανιά από την Περιφέρεια Κρήτης, τον δήμο Χανίων και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Άνθρωποι της μουσικής και των γραμμάτων παρουσιάζουν πτυχές της διεθνούς διάστασης του έργου του μουσικοσυνθέτη, ενώ όπως έγινε γνωστό, δρομολογείται τους επόμενους μήνες η ολοκλήρωση και λειτουργία του Μουσείου στο πατρικό σπίτι του μουσικοσυνθέτη στον Γαλατά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dex9akoz3gft?integrationId=40599y14juihe6ly}